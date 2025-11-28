- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 827
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 28 ноября 2025 года: Ракам — внутренняя правда, Тельцам – новый путь, Стрельцам — обновление
28 ноября руны подсказывают о поворотных моментах: кому-то они принесут новое направление, другим глубокое осознание, а некоторым помогут поставить границы и восстановить силы.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 28 ноября
Овен — руна Соулу
День дает мощный импульс к победе и ясности. Вы сможете разрешить сложную ситуацию или выйти на новый уровень в работе. Избегайте спешки.
Телец — руна Ансуз
Это день символов, слов и мудрых советов. Возможен важный разговор или информация, которая изменит ваш план. Слушайте внимательнее – подсказки приходят через людей.
Близнецы — руна Йера
Возврат результатов. Вы увидите плоды предыдущих усилий или получите ответ, который вызревал давно. День итогов и первые шаги в новый цикл.
Рак — руна Кеназ
Руна внутреннего огня приносит озарение: вы можете найти правду в ситуации, которая казалась запутанной. Сегодня включается интуиция и ясность.
Лев — руна Райдо
Пора двигаться вперед. Руна способствует путешествиям, изменениям маршрута, новым решениям и внутреннему прорыву. Действуйте последовательно и уверенно.
Дева — руна Наутиз
Вы можете столкнуться с ограничением или потребностью в дисциплине. Это не помеха, а способ упорядочить жизнь. Терпение сделает день конструктивным.
Весы — руна Лагуз
Эмоциональность и чувственность усиливаются. День для работы с ресурсами тела, творчества и внутреннего течения. Избегайте перегрузки – слушайте себя.
Скорпион — руна Турисаз
Руна предупреждает возможные провокации. Но вы можете поставить границы и отстоять себя. Не действуйте импульсивно — стратегия важнее эмоций.
Стрелец — руна Дагаз
Руна рассвета приносит трансформацию. Это переход в новую фазу: день перемен, открытий и обновлений. Используйте момент, чтобы перезагрузить направление.
Козерог — руна Эйваз
Устойчивость, выдержка, стратегичность. Вы можете заложить фундамент для важного дела или укрепить позицию. День нуждается в серьезности и фокусе.
Водолей — руна Иса
Энергия остановки. Вам следует сделать паузу, чтобы не потерять баланс. Вместо действий – наблюдение. То, что сейчас стоит на месте, скоро двинется.
Рыбы — руна Ингуз
Внутреннее созревание. День подходит для завершения малых дел, благоустройства жизни, очищения пространства и подготовки к новому этапу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.