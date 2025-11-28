Рунический гороскоп на 28 ноября 2025 года: Ракам — внутренняя правда, Тельцам – новый путь, Стрельцам — обновление

Руны / © ТСН

Реклама

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 28 ноября

Овен — руна Соулу

День дает мощный импульс к победе и ясности. Вы сможете разрешить сложную ситуацию или выйти на новый уровень в работе. Избегайте спешки.

Телец — руна Ансуз

Это день символов, слов и мудрых советов. Возможен важный разговор или информация, которая изменит ваш план. Слушайте внимательнее – подсказки приходят через людей.

Реклама

Близнецы — руна Йера

Возврат результатов. Вы увидите плоды предыдущих усилий или получите ответ, который вызревал давно. День итогов и первые шаги в новый цикл.

Рак — руна Кеназ

Руна внутреннего огня приносит озарение: вы можете найти правду в ситуации, которая казалась запутанной. Сегодня включается интуиция и ясность.

Лев — руна Райдо

Пора двигаться вперед. Руна способствует путешествиям, изменениям маршрута, новым решениям и внутреннему прорыву. Действуйте последовательно и уверенно.

Дева — руна Наутиз

Вы можете столкнуться с ограничением или потребностью в дисциплине. Это не помеха, а способ упорядочить жизнь. Терпение сделает день конструктивным.

Реклама

Весы — руна Лагуз

Эмоциональность и чувственность усиливаются. День для работы с ресурсами тела, творчества и внутреннего течения. Избегайте перегрузки – слушайте себя.

Скорпион — руна Турисаз

Руна предупреждает возможные провокации. Но вы можете поставить границы и отстоять себя. Не действуйте импульсивно — стратегия важнее эмоций.

Стрелец — руна Дагаз

Руна рассвета приносит трансформацию. Это переход в новую фазу: день перемен, открытий и обновлений. Используйте момент, чтобы перезагрузить направление.

Козерог — руна Эйваз

Устойчивость, выдержка, стратегичность. Вы можете заложить фундамент для важного дела или укрепить позицию. День нуждается в серьезности и фокусе.

Реклама

Водолей — руна Иса

Энергия остановки. Вам следует сделать паузу, чтобы не потерять баланс. Вместо действий – наблюдение. То, что сейчас стоит на месте, скоро двинется.

Рыбы — руна Ингуз

Внутреннее созревание. День подходит для завершения малых дел, благоустройства жизни, очищения пространства и подготовки к новому этапу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Реклама

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.