Рунічний гороскоп на 28 листопада 2025 року: Ракам — внутрішня правда, Тельцям — новий шлях, Стрільцям — оновлення

Руни / © ТСН

Реклама

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 28 листопада

Овен — руна Соулу

День дає потужний імпульс до перемоги та ясності. Ви зможете розв’язати складну ситуацію або вийти на новий рівень у роботі. Уникайте поспіху.

Телець — руна Ансуз

Це день знаків, слів і мудрих порад. Можлива важлива розмова або інформація, що змінить ваш план. Слухайте уважніше — підказки приходять через людей.

Реклама

Близнята — руна Йера

Повернення результатів. Ви побачите плоди попередніх зусиль або отримаєте відповідь, яка визрівала давно. День підсумків і перших кроків у новий цикл.

Рак — руна Кеназ

Руна внутрішнього вогню приносить осяяння: ви можете знайти правду у ситуації, яка здавалася заплутаною. Сьогодні вмикається інтуїція та ясність.

Лев — руна Райдо

Час рухатися вперед. Руна сприяє подорожам, змінам маршруту, новим рішенням та внутрішньому прориву. Дійте послідовно й упевнено.

Діва — руна Наутіз

Ви можете зіткнутися з обмеженням або потребою в дисципліні. Це не перешкода, а спосіб упорядкувати життя. Терпіння зробить день конструктивним.

Реклама

Терези — руна Лагуз

Емоційність і чуттєвість посилюються. День для роботи з ресурсами тіла, творчості й внутрішньої течії. Уникайте перевантаження — слухайте себе.

Скорпіон — руна Турисаз

Руна попереджає: можливі провокації. Але ви маєте силу поставити межі та відстояти себе. Не дійте імпульсивно — стратегія важливіша за емоції.

Стрілець — руна Дагаз

Руна світанку приносить трансформацію. Це перехід у нову фазу: день змін, відкриттів і оновлення. Використайте момент, щоб перезавантажити напрямок.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість, витримка, стратегічність. Ви можете закласти фундамент для важливої справи або зміцнити позицію. День потребує серйозності й фокусу.

Реклама

Водолій — руна Іса

Енергія зупинки. Вам варто зробити паузу, аби не втратити баланс. Замість дій — спостереження. Те, що зараз стоїть на місці, скоро рушить.

Риби — руна Інгуз

Внутрішнє дозрівання. День підходить для завершення малих справ, впорядкування життя, очищення простору та підготовки до нового етапу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Реклама

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.