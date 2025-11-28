ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, з якими треба дружити

Обираючи друзів, ми майже ніколи не дивимося на те, під яким сузір'ям вони народилися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І абсолютно даремно це робимо, оскільки час народження може багато чого розповісти про те, яким буде спілкування з кожною конкретною людиною. Астрологиня Людмила Булгакова називає знаки зодіаку, з якими потрібно дружити.

Водолій

З Водоліями ніколи не буває нудно, і це обов’язково потрібно враховувати тим, хто не терпить у стосунках з іншими людьми — особливо друзями та близькими — туги й зневіри. Представники знака забезпечать їм феєрверк емоцій, та й почуття гумору, яке їм притаманне, зробить кожну зустріч незабутньою у хорошому сенсі слова.

Стрілець

Стрільці — найбільш товариські та найлегші на підйом представники зодіаку, з якими легко і весело проводити час. Вони можуть за пів години зібратися і вирушити на край світу, прихопивши з собою парочку найкращих друзів, та й створювати сприятливий моральний клімат — як у колективі, так і в особистому житті — вони вміють віртуозно.

Риби

Риби «працюють» головними жилетками зодіаку: вони втішають усіх, хто потрапляє їм під руку, але друзям, звісно, дістається більше любові й уваги, ніж решті. Тож дружити з представниками цього знака дуже приємно — до них завжди можна звернутися по моральну допомогу й підтримку і не витрачатися на психотерапевта.

