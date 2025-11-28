Астрологічний прогноз на 28 листопада

Нетопир / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від розв’язаннч фінансових питань — замість прибутку вони принесуть збитки.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливі камені дня: змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно заздалегідь вжити запропонованих лікарем заходів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і грибів.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки.

Магія і містика дня: не варто займатися любовною магією — вона принесе протилежний результат.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації не несуть.

Табу дня: розбите або тріснуте дзеркало є поганою прикметою, тож варто поберегти ці предмети інтер’єру.

Цитата дня: «Депресія — це заморожений страх» (Зигмунд Фрейд).

