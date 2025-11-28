- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 28 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від розв’язаннч фінансових питань — замість прибутку вони принесуть збитки.
Символ дня: нетопир.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.
Щасливі камені дня: змійовик, серпентин.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно заздалегідь вжити запропонованих лікарем заходів.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і грибів.
Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки.
Магія і містика дня: не варто займатися любовною магією — вона принесе протилежний результат.
Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації не несуть.
Табу дня: розбите або тріснуте дзеркало є поганою прикметою, тож варто поберегти ці предмети інтер’єру.
Цитата дня: «Депресія — це заморожений страх» (Зигмунд Фрейд).
