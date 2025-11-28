Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна вірити ошуканству у вигляді лестощів

Гороскоп / © Credits

Найголовніше — гнати від себе будь-які страхи і тривоги, а також не піддаватися звабленням і не вірити відвертій брехні.

Сьогодні, 28 листопада, вірити брехні та лестощам не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них така довірливість може стати особливо небезпечною.

Близнята

Близнята славляться тим, що категорично не можуть відрізнити правду від брехні, якщо співрозмовник говорить те, що вони хочуть почути. Сьогодні таке бажання може зіграти з представниками знака злий жарт — в очах оточення вони матимуть вигляд наївних й нерозбірливих у зв’язках.

Лев

Леви частіше за інших стають жертвами шахраїв, оскільки й уявити собі не можуть, що хтось бреше, особливо якщо людина розсипається перед ними в компліментах. Однак сьогодні їм не варто брати на віру будь-яку нісенітницю, якщо її буде висловлено у формі лестощів.

Діва

Діви, які зазвичай є людьми розсудливими і практичними, сьогодні будуть не схожі самі на себе — вони стануть вважати незаперечною істиною будь-яке висловлювання, яке підтвердить їхній погляд на ситуацію, що склалася, навіть коли почують відверту брехню.

