Ворог просунувся на фронті — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Серебрянки, та у Вовчанську, що у Харківській області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися поблизу Дачного у Дніпропетровській області та Рівнопілля у Запорізькій області.

«Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, намагаючись обійти місто зі східного та північного флангів.

Ми раніше інформували, що у мережі з’являється дедалі більше відеоматеріалів, що підтверджують присутність російських військових у центральній частині Покровська.

