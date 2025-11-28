Секрети розкішного цвітіння орхідеї: важливі поради з догляду за рослиною

Орхідея. / © Unsplash

Орхідея - одна з популярних кімнатних рослин. Хоча вони не дуже вибагливі у догляді — потребують лише легкого поливу та регулярного підживлення. Однак, деякі особливості є.

Як домогтися повторного цвітіння орхідеї, розповіли квітникарі ресурсові Martha Stewart.

Занадто багато води, занадто мало поживних речовин та світла можуть перешкодити рослині використовувати свою енергію для цвітіння. Орхідеї найбільшу кількість квітів отримують, коли їх розміщують у яскравому, але непрямому світлі.

“Якщо ви хочете оптимізувати їхнє цвітіння, найкраще підійде світле місце”, - розповів садівник Джастін Хенкок.

Підтримуйте здоров'я орхідеї, поливаючи її, коли суміш для горщика стає сухою. Це також сприятиме повторному цвітінню.

“Багато людей вважають, що це означає поливання приблизно раз на 10-14 днів, але це дійсно залежить від ваших умов — освітлення, температури, типу суміші для горщика, кількості води, яку ви використовуєте за один раз тощо”, - пояснив експерт.

Допоможіть своїй рослині підготуватися до щорічного цвітіння, добре підживлюючи її протягом року. Використовуйте добриво, спеціально розроблене для орхідей.

“Орхідеям потрібне харчування, щоб вони росли та цвіли якнайкраще”, - пояснює садівник.

Орхідеям потрібен період спокою, протягом якого рослині взимку потрібні сухіші та прохолодніші умови, щоб допомогти стимулювати розвиток квіткових бруньок. Створіть різницю між денною та нічною температурами приблизно від 10 до 15 градусів, але не допускайте, щоб їй стало занадто холодно чи занадто жарко

“У більшості орхідей розвиток квітів стимулює сезонна зміна освітлення та температури, що відбувається природним чином, а також різниця між денною та нічною температурою», - каже Джастін Хенкок.

Видалення стебла орхідей може перенаправити енергію рослини на цвітіння наступного року, але ця процедура не є обов'язковою для повторного цвітіння

“Поки стебло зелене, його можна залишити. Якщо стебло потемніло та зів’яло, його можна видалити до основи рослини, оскільки воно не так легко зацвіте повторно з того ж стебла”, - наголосив експерт-садівник.

Експерти пояснюють: ви можете очікувати, що орхідея цвістиме раз на рік. Втім, це відбуватиметься не обов'язково буде в ту саму пору року, коли ви її купили. Деякі рослини змушені цвісти, щоб потрапити на продаж, навіть якщо час виходить за межі їхнього природного росту. Це означає, що рослина, яку ви купили квітучою у вересні, може знову цвісти наступної весни. Тоді протягом наступного року не цвістиме знову.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна тримати орхідею на кухні. Адже щоб ці ніжні квіти тішили яскравим і тривалим цвітінням, важливо правильно вибирати місце для горщика.