Білорусь показала дешеву крилату ракету: до чого тут РФ та війна
Білорусь таємно створила «бюджетну» крилату ракету для РФ і представила її в ОАЕ
Компанія E-System Solutions на виставці в Дубаї (ОАЕ) з 17 по 21 листопада, представила нову ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Ця компанія-виробник заявлена як «білоруська-еміратська».
Про це пише Defense Express.
За наявними фото у мережі можна детально роздивитися логотип компанії і знайти її аккаунт на LinkedIn (де фактично немає жодних деталей, але є п’ять пов’язаних з нею акаунтів, з яких чотири — фахівці з ОАЕ і ще один — зі Сполучених Штатів). Її сайт станом на час написання матеріалу не працює — стверджується, що «проводяться планові технічні роботи.
Водночас один з російських пропагандистських ресурсів компанія E-System Solutions позиціюється як «нещодавно заснована фахівцями з Білорусі та ОАЕ» та яка «досі не демонструвала помітних успіхів».
Раніше цього року була новина про те, що білоруська компанія із тією ж назвою — показала макет зенітного ракетного комплексу «Бук-МБ2К» — і цілком ймовірно, що йдеться про одну й ту ж компанію.
Експерти видання припускають, що ракета LCCM Mk2 була створена з урахуванням досвіду «українського театру воєнних дій». Не виключено, що до її розробки залучали російських фахівців. А публічну демонстрацію можна пояснити бажанням Росії «відхреститися» — мовляв, це спільна білорусько-еміратська розробка і РФ тут ні до чого.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про завершення війни в Україні.