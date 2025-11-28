- Дата публікації
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
За добу ліквідовано ще 1100 російських окупантів.
Станом на ранок 28 листопада ЗСУ знищили 1 170 790 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб,
танків – 11 380 (+7) од.
бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.
артилерійських систем – 34 730 (+21) од.
РСЗВ – 1 550 (+0) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 430 (+0) од.
гелікоптерів– 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.
крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.
спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що ворог просунувся на фронті - поблизу Серебрянки, та у Вовчанську, що у Харківській області. Російські загарбники також просунулися поблизу Дачного у Дніпропетровській області та Рівнопілля у Запорізькій області.