Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

За добу ліквідовано ще 1100 російських окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Станом на ранок 28 листопада ЗСУ знищили 1 170 790 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб,

  • танків – 11 380 (+7) од.

  • бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.

  • артилерійських систем – 34 730 (+21) од.

  • РСЗВ – 1 550 (+0) од.

  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.

  • літаків – 430 (+0) од.

  • гелікоптерів– 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.

  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.

  • спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що ворог просунувся на фронті - поблизу Серебрянки, та у Вовчанську, що у Харківській області. Російські загарбники також просунулися поблизу Дачного у Дніпропетровській області та Рівнопілля у Запорізькій області.

