Політика
269
1 хв

Орбан летить до Москви: про що зібрався домовлятися

Орбан підтвердив, що ключова мета візиту — забезпечення низьких цін на енергоносії взимку.

Ірина Лаб'як
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада прилетить до Москви розмовляти про низькі ціни на енергоносії для його країни.

Про це політик написав у Мережі.

«Прямуємо до Москви! Енергетична безпека та доступні, низькі ціни на енергоносії в зимовий період в Угорщині — заради цього ми їздили до Вашингтона, і з цієї ж причини я зараз вирушаю до Москви», — йдеться у дописі Орбана.

Нагадаємо, раніше журналіст Саболч Пані повідомив, що Орбан, ймовірно, готується до поїздки до Москви 28 листопада для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

