230 млн боргу, а керівництво — у розкоші: як живе топменеджмент державного гіганту “Південмаш”

Легендарне підприємство «Південмаш» потопає в боргах, але його топменеджмент, схоже, про це не надто переймається. Загалом державні гіганти, такі як «Укрнафта», «Південмаш» та «Кременчуцька ТЕЦ», заборгували приватному бізнесу 230 мільйонів гривень за газ та світло.

Чому держава знищує власну економіку, дозволяючи підприємствам банкрутувати, і як водночас керівництво державного гіганта потопає у розкоші — читайте в ексклюзивному розслідуванні Хапуга.UA.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 230 МЛН боргу, а керівництво – у розкоші! Як живе топменеджмент державних гігантів | Хапуга.UA

Укрнафта, Кременчуцька ТЕЦ, «Південмаш» — ці підприємства відомі мабуть кожному. Але тільки одиниці знають, що їх дійсно об’єднує. Це — борги. В цілому вони боргують підприємству ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» 230 мільйонів гривень.

Ці кошти вказані компанії винні бізнесу за світло та газ. Але вдумайтеся: не повертати їх дозволено законом.

Як держпідприємствам вдається не повертати гроші

Той самий закон, а точніше те, як його можна обійти, виплив у відомій корупційній схемі під назвою «Мідас», яку напередодні викрило НАБУ:

«Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів „Енергоатому“ у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема контрагентам „Енергоатому“ нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву „шлагбаум“.

Скриншот із відео Хапуга.UA / © ТСН

Вдумайтеся ще раз, керівництво «Енергоатому» нібито просило відкат у підрядників за те, щоб повернути їм їхні ж гроші. Це справжній енергетичний шантаж, він же — «шлагбаум». Ця корупційна схема ще досліджується НАБУ, ну а ми повертаємось до іншої, свіжої.

«У зв’язку з тим, що державні підприємства не виплачують борги, це стимулює корупційну складову у відносинах між державою і приватним сектором економіки. Так бути не повинно. Тобто йдуть затримки по розрахунках і виходить так, що держава кошти від приватного сектору отримує, і товари. А розрахунки не проводить. І цим самим підприємства вимушені банкрутувати. Тобто держава знищує по суті власну економіку», — каже Ігор Кваша.

Ігор Кваша / Скриншот із відео Хапуга.UA

У його компанії ліцензія на постачання електричної енергії і газу для постачання для абсолютно всіх підприємств на території України. Приватних, державних, комунальних, для абсолютно будь-якого сектору економіки. Саме його компанії державний сектор винен 230 мільйонів гривень.

«У нас відносини були на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це підприємства „Укрнафта“, „Південний машинобудівний завод Макарова“ і „Кременчуцька ТЕЦ“, — каже Ігор Кваша.

Навіть після переможних судових рішень, бізнесмен не може повернути своє:

«Ми пройшли суди всіх інстанцій, отримали судові накази, пред’явили їх на виконання, але держава забезпечила, щоб такі підприємства не платили взагалі по своїм боргам».

Боржникам допомагають ще й накази Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, саме вони фактично легалізують несплату заборгованостей:

«Наказую Включити державне підприємство „Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод О. М. Макарова“ до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану».

А це наказ — по “Укрнафті”:

«Наказую включити публічне акціонерне товариство „Укрнафта“ до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану».

Скриншот із відео Хапуга.UA

Іронія долі в тому, що державна «Укрнафта» публічно афішує свої фінансові здобутки. 16 мільярдів гривень — чистий прибуток «Укрнафти» за 2024 рік. Але за борги розплачуватись там ніхто не поспішає

«Виходить, що у вказаних підприємствах, в „Укрнафти“, є прибутки, на рівні 16 мільярдів за 2024 рік, вони купують комплекс автозаправних станцій, мають заборгованість в той же час перед підприємствами в енергетиці, які теж мають заборгованість перед іншими учасниками ринку, і цим створюють такий енергетичний коштовний колапс по суті», — каже Ігор Кваша.

З «Південмашем» — історія не менш цікава.

«Південний машинобудівний завод заборгував на сьогоднішній день нам суму 99 мільйонів», — каже Ігор Кваша.

Легендарне підприємство ганебно тоне у боргах

«Підтверджено судовими рішеннями, велися переговори щодо відстрочки, зокрема і вони зверталися до нас про відстрочку, все одно навіть після погодження цього питання ніхто нічого не заплатив, ми звернулися до суду, в суді вони теж просили відстрочку і відстрочку виконання судового рішення, на сьогоднішній день більше року справа зупинена в Державній виконавчій службі. Кошти не сплачуються», — розповідає Ігор Кваша.

Керівник заводу водить за носа тих, кому винен.

«Комунікували з керівником підприємства, аргументують несплату тим, що Міністерство оборони не виділяє кошти для розрахунків за постачання електричної енергії», — каже Ігор Кваша.

Але у самого начальника заводу і його свити у фінансовому плані все дуже добре. Вони потопають не у боргах, а у розкоші. І формула «ви нам світло — ми вам „фігу“ — їх схоже влаштовує. Тож як живе керівництво легендарного „Південмашу“? Чому завод не поспішає розраховуватися з боргами і скільки ще це може продовжуватися? Відповідає на складні питання проект Хапуга.UА ексклюзивно.

Як живе керівництво «Південмашу»

Отже, Південний машинобудівний завод імені Макарова. В народі — «Південмаш». Топ-менеджмент підприємства живе, як у Бога за пазухою. Наприклад, Сергій Карпенко, заступник гендиректора «Південмашу», «забув» задекларувати, увага, більше 100 мільйонів гривень:

«Колишній заступник голови Дніпропетровської обладміністрації та діючий заступник гендиректора Південного машинобудівного заводу ім. О.М. Макарова Сергій Карпенко „помилився“ в декларації на суму в 130 млн грн (недостовірні дані). Крім того, виявилось, що посадовець намагався отримати громадянство Румунії, не пояснив походження коштовностей, не задекларував компанію та показав сумнівні зобов’язання на десятки мільйонів гривень».

А перший заступник гендиректора «Південмашу» — Костянтин Завгородній — взагалі щасливчик долі. Він зумів купити Land Cruiser 2020-го року, вдумайтеся, всього лиш за одну гривню. Ринкова ціна такого авто — понад 60 тисяч доларів.

Також дружина Костянтина Завгороднього — Оксана, на початку цього року стала власницею автомобіля BMW X6 M. І це — під час війни. Вартість такого авто понад 100 тисяч доларів. Тому чекаємо машину, як її реальну, а не вигадану вартість, в наступній декларації чиновника.

Що відомо про Сергія Войта

Пан Завгородній, схоже, потрапив на посаду першого заступника Генерального директора «Південмашу», в принципі не випадково. Він декларує будинок у селі Новотроїцьке. З цього села походить, власне, і сам Генеральний директор «Південмашу» Сергій Войт.

Сергій Войт / Скриншот із відео Хапуга.UA

«З приводу особистих якостей Войта, на жаль, я не можу нічого сказати, оскільки я особисто як людину його не знаю. Але враховуючи його як посадову особу підприємства, він повинен був би вживати заходів для того, щоб цей борг сплатити. Це обов’язок кожної посадової особи будь-якого державного підприємства», — каже Ігор Кваша.

Войт керує державним підприємством 11 років. І керує, м’яко кажучи, не дуже, пишуть ЗМІ:

«Українське державне підприємство „Південмаш“, відоме всьому світу як виробник ракетно-космічної техніки та яке опинилося у центрі скандалу навколо північнокорейських ракет, знаходиться в занепаді, йдеться в репортажі агентства Reuters».

Зате у самого багаторічного керманича заводу, особисті фінансові справи йдуть дуже непогано. Зарплата Сергія Войта за минулий рік складає 5 мільйонів гривень. Однак він, як і його заступники, теж хитрує перед НАЗК і ось чому.

Вже кілька років Сергій Войт декларує старий будинок у знайомому вам Новотроїцьому та стареньку квартиру у Дніпрі. Однак за цими адресами його не знайти: в квартирі мешкає лише колишня жінка.

Натомість сам Сергій Войт живе ось у цьому елітному будинку під Дніпром, якого немає в його декларації. Йдемо в гості.

Будинок керівника «Південмашу»: ексклюзивні кадри

Це — ексклюзивні кадри проєкту Хапуга.UA. Керівник «Південмашу» власною персоною. Він не з’являвся на телебаченні багато років і ось ми вперше маємо можливість поставити йому кілька запитань. Нас цікавить цей будинок, який, за даними джерел, належить сину Сергія Войта.

«Це щонайменше 350-380 тисяч доларів і це нормальні цифри насправді для Дніпровського регіону», — каже Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості.

Однак пан Войт це заперечує:

«Так я його знімаю, я не в синів знімаю. Син мені знайшов. Я його орендую. Не сину належить. Завтра я розкажу… Ну шо я не знаю, що син купив? Ну завтра покажете, шо ви мені сьогодні».

Сергій Войт / Скриншот із відео Хапуга.UA

Понад те — Сергій Войт каже, що маєток орендує за невеликі гроші:

«Десь тисяч 7-8 гривень».

Але це швидше фантастика.

«Оренда подібного об’єкта, навіть якщо ми беремо локацію не Київського регіону, який зараз топовий, да, чи там західні області, які також через внутрішню міграцію топові, буде вартувати щонайменше 1000, а я би сказала 1300 доларів, тому що треба зважати на басейн, на додаткові опції, які є», — каже Вікторія Берещак.

Будинок Сергія Войта / Скриншот із відео Хапуга.UA

Ефект несподіванки змусив Сергія Войта запевнити нас, що він погодиться на інтерв’ю наступного дня. Але слово своє він так і не дотримав.

«Ну і інтерв’ю я давати не буду, тому що не потрібно його давати. Ви ж національна компанія? Давайте лист принесіть, щоб були якісь у вас дозволи і у мене», — відповів Сергій Войт телефоном.

Що ще приховує Сергій Войт

Що ще приховує Сергій Войт та чому він відмовився говорити на камеру без підготовки? Давайте розбиратись. Під час фіксації будинку ми звернули увагу на цю Toyota Camry. Машина записана на компанію ТОВ НТТ «СВЕТ», де директором виступає Герман Євдокімов. Цей чоловік був власником компанії ТОВ «Торгметал інвест».І ця фірма мала і має безпосереднє відношення до Південмашу та до родини Сергія Войта.

Наприклад, у 2020-му, коли Євдокімов був власником «Торгметал інвест», ця компанія продала «Південмашу» запчастин і обладнання на суму майже 8 мільйонів гривень.

Що ж, можна припустити, що автомобіль компанії, яка заробляла на продажі техніки «Південмашу», чисто випадково опинився біля будинку, де мешкає Сергій Войт. Але це — не зовсім так.

Село Петропавлівське, Бориспільський район, вже Київщина. Цей елітний маєток належить молодшому сину Сергія Войта — Олексію. І що ми бачимо біля будинку? Автомобіль «Фольксваген Туарег». Цей автомобіль записаний на Валентину Доманську. Жінка є керівником компанії «СОФТ ТРЕВІС», а її компаньйоном, тобто підписантом, вже відомий вам Герман Євдокімов.

Південмаш / Скриншот із відео Хапуга.UA

Тобто, зв’язок родини Войт із компанією, яка заробляла на постачанні деталей «Південмашу», не історичний, а — актуальний. І, що цікаво, в цьому маєтку також періодично може мешкати і сам керівник «Південмашу». Це нам підказав його колишній сусід.

Що ще цікаво, син Сергія Войта — Олексій Войт був засновником компанії ТОВ «Солар-Груп», а її співзасновником є Віктор Сербін — ще один заступник генерального директора «Південмашу».

Воєнний стан і секретність «Південмашу» не дозволяє дізнатися усіх актуальних компаній, якщо такі є, які нині співпрацюють із заводом. Але наявність виявленої нами інформації неначе натякає, що павутина родинних зав’язків пана Войта може бути тісно пов’язана із бізнесовими справами на «Південмаші». У такому випадку на підприємстві просто таки напрошується глобальний аудит, який після операції «Мідас» анонсував Кабмін.

Це — щонайменше справедливо. Адже з одного боку держава захищає критично важливі підприємства від банкрутства, а з іншого — наражає на злидні тих, кому винні кошти ці самі держпідприємства.

«Це серйозна сума для операційної діяльності в незалежності від обороту коштів.Через те, що діяльність на енергоринку є динамічною. Запас коштів постійно в русі і їх постійно не вистачає. Тобто невиконання обов’язків держави перед нашим підприємством може призвести по суті до невиконання обов’язків нашого підприємства перед „Укренерго“, до його дефолту і банкротства», — каже Ігор Кваша.

