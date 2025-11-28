230 млн долга, а руководство — в роскоши: как живет топменеджмент государственного гиганта "Южмаш"

Как живет топменеджмент государственного гиганта «Южмаш» / © ТСН

Легендарное предприятие «Южмаш» утопает в долгах, но его топменеджмент, похоже, об этом не слишком беспокоится. В целом, государственные гиганты, такие как «Укрнафта», «Южмаш» и «Кременчугская ТЭЦ», задолжали частному бизнесу 230 миллионов гривен за газ и свет.

Почему государство уничтожает собственную экономику, позволяя предприятиям банкротить, и в то же время руководство государственного гиганта утопает в роскоши читайте в эксклюзивном расследовании Хапуга.UA.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 230 МЛН долга, а руководство — в роскоши! Как живет топ-менеджмент государственных гигантов | Хапуга.UA

“Укрнафта”, “Кременчугская ТЭЦ”, «Южмаш» — эти предприятия известны, пожалуй, каждому. Но только единицы знают, что их действительно объединяет. Это долги. В общей сложности они задолжали предприятию ООО «Нью Энерджи Юкрейн» 230 миллионов гривен.

Эти средства указаны компании должны бизнесу за свет и газ. Но вдумайтесь: не возвращать их разрешено законом.

Как госпредприятиям удается не возвращать деньги

Тот же закон, а точнее, как его можно обойти, выплыл в известной коррупционной схеме под названием «Мидас», которую накануне разоблачило НАБУ:

«Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов „Энергоатома“ в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам „Энергоатома“ навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название „шлагбаум“.

Скриншот из видео Хапуга.UA / © ТСН

Вдумайтесь еще раз, руководство «Энергоатома» якобы просило откат у подрядчиков за то, чтобы вернуть им их же деньги. Это настоящий энергетический шантаж, он же шлагбаум. Эта коррупционная схема еще исследуется НАБУ, ну а мы возвращаемся в другую, свежую.

«В связи с тем, что государственные предприятия не платят долги, это стимулирует коррупционную составляющую в отношениях между государством и частным сектором экономики. Так быть не должно. То есть идут задержки по расчетам и выходит так, что государство средства от частного сектора получает и товары. А расчеты не производит. И тем самым предприятия вынуждены банкротиться. То есть государство уничтожает, по сути, собственную экономику», — говорит Игорь Кваша.

Игорь Кваша / Скриншот из видео Хапуга.UA

У его компании лицензия на поставку электрической энергии и газа для поставок для абсолютно всех предприятий на территории Украины. Частных, государственных, коммунальных, для абсолютно любого сектора экономики. Именно его компании государственный сектор должен 230 миллионов гривен.

«У нас отношения были в начале полномасштабного вторжения в Украину. Это предприятия „Укрнафта“, „Южный машиностроительный завод Макарова“ и „Кременчугская ТЭЦ“, — говорит Игорь Кваша.

Даже после победных судебных решений бизнесмен не может вернуть свое:

«Мы прошли суды всех инстанций, получили судебные приказы, предъявили их во исполнение, но государство обеспечило, чтобы такие предприятия не платили вообще по своим долгам».

Должникам помогают еще и приказы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, именно они фактически легализуют неуплату задолженностей:

«Приказываю Включить государственное предприятие „Производственное объединение Южный машиностроительный завод А. Н. Макарова“ в перечень предприятий, являющихся должниками в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий, по которым останавливается в период военного положения».

А это приказ — по «Укрнафте»:

«Приказываю включить публичное акционерное общество „Укрнафта“ в перечень предприятий, должников в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения».

Скриншот из видео Хапуга.UA

Ирония судьбы в том, что государственная «Укрнафта» публично афиширует свои финансовые достижения. 16 миллиардов гривен — чистая прибыль «Укрнафты» за 2024 год. Но за долги расплачиваться там никто не торопится

«Получается, что в указанных предприятиях, у „Укрнафты“, есть доходы, на уровне 16 миллиардов за 2024 год, они покупают комплекс автозаправочных станций, имеют задолженность в то же время перед предприятиями в энергетике, которые тоже имеют задолженность перед другими участниками рынка, и этим создают такой энергетический ценный круг.

С «Южмашем» — история не менее интересная.

«Южный машиностроительный завод задолжал на сегодняшний день нам сумму 99 миллионов», — говорит Игорь Кваша.

Легендарное предприятие позорно тонет в долгах

«Подтверждены судебными решениями, велись переговоры по отсрочке, в том числе и они обращались к нам об отсрочке, все равно даже после согласования этого вопроса никто ничего не заплатил, мы обратились в суд, в суде они тоже просили отсрочку и отсрочку исполнения судебного решения, на сегодняшний день больше года дело остановлено в Государственной исполнительной службе. Денежные средства не платятся», — рассказывает Игорь Кваша.

Руководитель завода водит за нос тех, кому должен.

«Коммуницировали с руководителем предприятия, аргументируют неуплату тем, что Министерство обороны не выделяет средства для расчетов за поставку электрической энергии», — говорит Игорь Кваша.

Но у самого начальника завода и его свиты в финансовом плане все очень хорошо. Они утопают не в долгах, а в роскоши. И формула «вы нам свет — мы вам „фигу“ — их похоже устраивает. Так как живет руководство легендарного „Южмаша“? Почему завод не спешит рассчитываться с долгами и сколько это еще может продолжаться? Отвечает на сложные вопросы проект Хапуга.UA эксклюзивно.

Как живет руководство «Южмаша»

Итак, Южный машиностроительный завод имени Макарова. В народе — «Южмаш». Топ-менеджмент предприятия живет, как у Бога за пазухой. К примеру, Сергей Карпенко, заместитель гендиректора «Южмаша», «забыл» задекларировать, внимание, более 100 миллионов гривен:

Бывший заместитель председателя Днепропетровской обладминистрации и действующий заместитель гендиректора Южного машиностроительного завода им. О.М. Макарова Сергей Карпенко «ошибся» в декларации на сумму в 130 млн грн (недостоверные данные). Кроме того, оказалось, что должностное лицо пыталось получить гражданство Румынии, не объяснило происхождение драгоценностей, не задекларировало компанию и показало сомнительные обязательства на десятки миллионов гривен».

А первый заместитель гендиректора «Южмаша» — Константин Завгородний — вообще счастливчик судьбы. Он сумел купить Land Cruiser 2020-го года, вдумайтесь, всего за одну гривну. Рыночная цена такого авто составляет более 60 тысяч долларов.

Также жена Константина Завгороднего — Оксана, в начале этого года стала владелицей автомобиля BMW X6 M. И это — во время войны. Стоимость такого авто более 100 тысяч долларов. Поэтому ждем машину, как ее реальную, а не выдуманную стоимость в следующей декларации чиновника.

Что известно о Сергее Войте

Господин Завгородний, похоже, попал на должность первого заместителя Генерального директора Южмаша, в принципе не случайно. Он декларирует дом в селе Новотроицкое. Из этого села происходит собственно и сам Генеральный директор «Южмаша» Сергей Войт.

Сергей Войт / Скриншот по видео Хапуга.UA

«О личных качествах Войта, к сожалению, я не могу ничего сказать, поскольку я лично как человека его не знаю. Но учитывая его как должностное лицо предприятия, он должен был бы принимать меры для того, чтобы этот долг уплатить. Это долг каждого должностного лица любого государственного предприятия», — говорит Игорь Кваша.

Войт руководит государственным предприятием 11 лет. И руководит, мягко говоря, не очень, пишут СМИ:

«Украинское государственное предприятие „Южмаш“, известное всему миру как производитель ракетно-космической техники и оказавшееся в центре скандала вокруг северокорейских ракет, находится в упадке, говорится в репортаже агентства Reuters».

Зато у самого многолетнего вождя завода, личные финансовые дела идут очень неплохо. Зарплата Сергея Войта за прошлый год составляет 5 миллионов гривен. Однако он, как и его заместители, тоже хитрит перед НАПК и вот почему.

Уже несколько лет Сергей Войт декларирует старый дом в знакомом вам Новотроицком и старую квартиру в Днепре. Однако по этим адресам его не найти: в квартире проживает только бывшая женщина.

Сам же Сергей Войт живет вот в этом элитном доме под Днепром, которого нет в его декларации. Идем в гости.

Дом руководителя «Южмаша»: эксклюзивные кадры

Это эксклюзивные кадры проекта Хапуга.UA. Руководитель «Южмаша» собственной персоной. Он не появлялся на телевидении много лет, и вот мы впервые имеем возможность задать ему несколько вопросов. Нас интересует этот дом, который, по данным источников, принадлежит сыну Сергею Войту.

«Это минимум 350-380 тысяч долларов и это нормальные цифры на самом деле для Днепровского региона», — говорит Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости.

Однако господин Войт это отрицает:

«Да я его снимаю, я не у сыновей снимаю. Сын мне нашел. Я его арендую. Не сыну принадлежит. Завтра я расскажу… Ну что я не знаю, что сын купил? Ну, завтра покажете, что вы мне сегодня».

Сергей Войт / Скриншот по видео Хапуга.UA

Более того, Сергей Войт говорит, что имение арендует за небольшие деньги:

«Где-то тысяч 7-8 гривен”.

Но это скорее фантастика:

«Аренда подобного объекта, даже если мы берем локацию не Киевского региона, который сейчас топовый, да, там ли западные области, которые также из-за внутренней миграции топовые, будет стоить по меньшей мере 1000, а я бы сказала 1300 долларов, потому что надо учитывать бассейн, дополнительные опции, которые есть”.

Дом Сергея Войта / Скриншот из видео Хапуга.UA

Эффект неожиданности заставил Сергея Войта уверить нас, что он согласится на интервью на следующий день. Но слово свое он так и не сдержал.

«Ну и интервью я давать не буду, потому что не нужно его давать. Вы ведь национальная компания? Давайте письмо принесите, чтобы были какие-нибудь у вас разрешения и у меня», — ответил Сергей Войт по телефону.

Что еще скрывает Сергей Войт

Что еще скрывает Сергей Войт, и почему он отказался говорить на камеру без подготовки? Давайте разбираться. Во время фиксации дома мы обратили внимание на эту Toyota Camry. Машина записана на компанию ООО НТТ «МИР», где директором выступает Герман Евдокимов. Этот мужчина был владельцем компании ООО «Торгметалл инвест». И эта фирма имела и имеет непосредственное отношение к «Южмашу» и семье Сергея Войта.

К примеру, в 2020-м, когда Евдокимов был владельцем «Торгметал инвест», эта компания продала «Южмашу» запчастей и оборудование на сумму почти 8 миллионов гривен.

Что ж, можно предположить, что автомобиль компании, зарабатывавшей на продаже техники «Южмаша», чисто случайно оказался у дома, где проживает Сергей Войт. Но это не совсем так.

Село Петропавловское, Бориспольский район, уже в Киевской области. Это элитное имение принадлежит младшему сыну Сергею Войту — Алексею. И что мы видим у дома? Автомобиль «Фольксваген Туарег». Этот автомобиль записан на Валентину Доманскую. Женщина является руководителем компании «СОФТ ТРЕВИС», а ее компаньоном, то есть подписантом, уже известный вам Герман Евдокимов.

Южмаш / Скриншот по видео Хапуга.UA

То есть, связь семьи Войт с компанией, которая зарабатывала на поставках деталей «Южмаша», не историческая, а актуальная. И, что интересно, в этом имении также периодически может проживать и сам руководитель «Южмаша». Это нам подсказал его бывший сосед.

Что еще интересно, сын Сергея Войта — Алексей Войт был основателем компании ООО «Солар-Групп», а ее соучредителем является Виктор Сербин — еще один заместитель генерального директора «Южмаша».

Военное положение и секретность «Южмаша» не позволяет узнать всех актуальных компаний, если есть, которые сейчас сотрудничают с заводом. Но наличие обнаруженной нами информации словно намекает, что паутина семейных завязок г-на Войта может быть тесно связана с деловыми делами на «Южмаше». В таком случае на предприятии просто напрашивается глобальный аудит, который после операции «Мидас» анонсировал Кабмин.

Это, по меньшей мере, справедливо. Ведь с одной стороны государство защищает критически важные предприятия от банкротства, а с другой — подвергает нищете тех, кому должны средства эти самые госпредприятия.

«Это серьезная сумма для операционной деятельности в независимости от оборота средств. Из-за того, что деятельность на энергорынке динамична. Запаса средств постоянно в движении и их постоянно не хватает. То есть невыполнение обязанностей государства перед нашим предприятием может привести, по сути, к неисполнению обязанностей нашего предприятия перед „Укрэнерго“, к его дефолту и банкротству», — говорит Игорь Кваша.

