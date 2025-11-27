У Росії назвали "неприйнятні" для Кремля позиції в потенційному мирному плані

Москва / © Associated Press

Реклама

Агресорка Російська Федерація продовжує нахабно наполягати, що розгортання європейських військ в Україні “неможливе”. Мовляв, ця позиція Москви незмінна.

Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, пише The Guardian.

Ця заява пролунала на тлі обговорень мирного плану за посередництва США. За її словами, членство України в НАТО буде неприйнятним для агресорки Росії. Вкотре російська посадовиця звинуватила Альянс у спробах втягнути Україну у свої структури та створити загрозу для РФ.

Реклама

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко також заявив, що будь-яка присутність в Україні західних військ з країн-учасниць “коаліції охочих” буде “абсолютно виключена”.

Нагадаємо, 28-пунктний “мирний план”, ухвалений США та Росією, серед іншого забороняє вступ України до НАТО, а також відсутність західних військ на українській території після укладення миру. Цей документ, вважають експерти, змушує Україну капітулювати, адже “передбачає вживання драконівських заходів”, які нададуть Москві “безпрецедентний контроль” над військовим і політичним суверенітетом країни.

Тим часом CNN пише, що США та Україна не погодили три ключові пункти “мирного плану”. Йдеться про чутливі питання. Це територіальні поступки, обмеження чисельності ЗСУ та відмова від амбіцій щодо вступу до НАТО. Зокрема, останнє є неприйнятним для Києва. Ця поступка створить “поганий прецедент”, який фактично надасть РФ право вето на рішення Альянсу, членом якого вона навіть не є.