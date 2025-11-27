Цю помилку роблять майже всі: що взимку може убити кімнатні рослини

Вазони / © Фото з відкритих джерел

Зимове опалення здатне завдати кімнатним рослинам більше шкоди, ніж здається. Одне з найчастіших порушень догляду — ставити вазони поруч із радіаторами, обігрівачами чи тепловими вентиляторами. Гаряче та сухе повітря швидко висушує листя й ґрунт, провокуючи в’янення, скручування та навіть повне скидання листя.

Фахівці наголошують: центральне опалення суттєво знижує рівень вологості в приміщенні. За словами експертки Хелен Ньюл рослини втрачають вологу значно швидше й змушені «тягнути» її з коренів, що призводить до зневоднення й уповільнення росту. У деяких випадках тривале перебування біля джерел тепла може повністю зупинити розвиток рослини.

Найбільш вразливими до сухого повітря є види з тонким і ніжним листям — папороті, калатеї, тропічні сорти. Вони потребують стабільної вологості, тому гарячі повітряні потоки буквально «спалюють» їхні краї. Навіть сукуленти та кактуси, хоч і витриваліші, страждають, якщо розміщені надто близько до батарей. Орхідеї, спатифілум та хлорофітум також швидко реагують на пересушене повітря зміною зовнішнього вигляду.

Щоб запобігти пошкодженню, рослини варто переставляти подалі від опалювальних приладів — хоча б на кілька десятків сантиметрів. Якщо листя вже підсохло, пошкоджені частини варто обрізати й одразу змінити місце розташування горщика.

Фахівці радять групувати рослини, створюючи невеликий вологий мікроклімат, або розміщувати їх у приміщеннях із природно вищою вологістю, як-от кухня чи ванна кімната. Додатково можна використовувати зволожувач, ставити ємності з водою біля батарей чи час від часу обприскувати листя — прості та бюджетні способи, що допомагають пережити холодний сезон без втрат.

