У Франції збільшать армію, відновивши військову службу: у чому причина

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про відновлення військової служби у зв’язку з ризиками нового збройного конфлікту в Європі через російську агресію.

Нову програму, покликану збільшити чисельність французької армії, Макрон представив у четвер, 27 листопада, час візиту до піхотної бригади, що дислокується у французьких Альпах, повідомляє France24.

Французький президент повідомив, що військова служба буде впроваджуватися поступово, починаючи від літа 2026 року. Вона буде добровільною, молоді люди віком 18 та 19 років служитимуть протягом 10 місяців.

Видання ВВС уточнило, що добровольці отримуватимуть щонайменше 800 євро на місяць. Наступного року їхня кількість буде обмежена до 3000, але до 2035 року може досягти 50 000.

Повернення обов’язкового призову, який було скасовано 1996 року, не планується. Служити молоді добровольці будуть лише на території Франції, на військові операції за кордоном їх не посилатимуть, зазначив Макрон.

Наразі у Франції служить близько 200 000 професійних солдатів та 47 000 резервістів. Програма створить трирівневу структуру: професіонали, резервісти та добровольці, що приведе Францію до рівня інших європейських держав, які запровадили або зберегли військову службу з міркувань безпеки, в контексті російських загроз.

Бельгія та Нідерланди запровадили добровільну військову службу, Німеччина планує щось подібне, а Литва та Латвія мають обов’язкові схеми. Швеція, нещодавній член НАТО, має військову службу тривалістю 9-15 місяців, відбір базується на заслугах.

Французькі військові чиновники підтримують цей крок, вважаючи, що він створить резерв особового складу, готового підтримувати армію та виконувати завдання поза межами фронту. Також є надія, що багато добровольців продовжать повноцінну військову кар’єру.

Нагадаємо, нещодавно начальник штабу французької армії генерал П’єр Шилл заявив про готовність розгорнути сухопутні сили в Україні у межах гарантій безпеки уже 2026 року.