Який найрідкісніший колір у живій природі: вчені розповіли

Тривалий час науковці вважали синій колір найрідкіснішим серед живих організмів. Однак, згідно з новими дослідженнями, фіолетовий зустрічається в природі ще рідше. Його дефіцит пояснюється глибокою взаємодією фізики світла та біохімічних обмежень еволюції.

Синій колір дійсно обмежений. Він прикрашає лише невеликий вибір птахів, квітів та амфібій. Проте фіолетовий, який розташований на найбільш енергетично екстремальному кінці видимого спектру, є майже повністю відсутнім у живих істотах.

Чому зелений домінує, а фіолетовий рідкісний?

Зелений колір є найпоширенішим, оскільки він розташований у середині видимого спектру і є найменш поглинаною довжиною хвилі для фотосинтезу. Рослини використовують хлорофіл, який поглинає переважно високоенергетичне червоне і синє світло, відбиваючи зелене.

Синій має коротку, високоенергетичну довжину хвилі. Більшість біологічних пігментів схильні поглинати цей інтенсивний енергетичний «удар», а не відбивати його. Організми, які виглядають синіми (наприклад, деякі птахи та жуки), зазвичай досягають цього за допомогою структурного забарвлення — складного та енергетично дорогого процесу розсіювання світла мікроскопічними фізичними структурами, а не пігментами.

Фіолетовий колір має найвищу частоту та найкоротшу довжину хвилі, що робить його екстремальною версією синього. Всі фактори, що ускладнюють появу синього кольору, ще більш виражені для фіолетового. Створення фіолетового за допомогою пігментів або структурного забарвлення є надзвичайно енергетично вимогливим і складним, через що його майже немає у живих організмах.

Як підкреслюють вчені, фіолетовий слід відрізняти від пурпурового, який є сумішшю синього та червоного. Історично дефіцит фіолетового та синього кольорів у природі робив їх одними з найдорожчих у світі барвників. Це резервувало їх використання для еліт і лідерів у людських культурах.

