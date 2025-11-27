Тісто для вареників на воді: простий рецепт з мінімум інгредієнтів

Тісто для вареників на воді

Коли йдеться про вареники, ми завжди очікуємо від тіста багато — воно має бути податливим при розкочуванні, легко зліплюватися, не створювати проблем, не прилипаючи до рук, і водночас залишатися достатньо міцним, щоб готові вироби не розповзлися у киплячій воді, зберігши свою форму.

Хоча ці критерії можуть здатися занадто високими, пропонуємо елементарний, але абсолютно надійний рецепт тіста на воді. Лише три звичайні компоненти, які ви змішаєте з любов’ю, гарантують виконання всіх цих вимог. Робота з цим тістом перетвориться на справжню насолоду.

Приготування заварного тіста для вареників

Цей рецепт використовує метод заварювання, що робить тісто м’яким і еластичним без додавання зайвого борошна під час замісу.

Візьміть 3 повні склянки борошна з гіркою і насипте його у велику миску для замісу.

Додайте до борошна невелику дрібку солі.

Влийте 3 столові ложки рослинної олії.

Візьміть 1 склянку кип’ятку (окропу) і тоненькою цівочкою залийте його в миску, одразу ж активно перемішуючи масу ложкою.

Тепер можна продовжити вимішувати тісто вручну прямо в мисці або перекласти його на стіл. Важливо пам’ятати, що борошно більше додавати не потрібно.

Результат чудовий — тісто виходить тепленьке, м’якеньке та надзвичайно еластичне. воно зовсім не липне до рук, тому стіл можна навіть не посипати борошном під час подальшої роботи.

Робочий процес з таким тістом приносить справжнє задоволення:

Тісто можна розкочувати досить тоненько. Завдяки своїй міцності, воно гарантовано не розвариться під час приготування.

Вареники варяться як звичайні: опустіть їх у киплячу воду і чекайте, поки вони піднімуться на поверхню. важливо помішувати їх, щоб уникнути прилипання до дна каструлі.