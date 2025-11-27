ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Тісто для вареників на воді: простий рецепт з мінімум інгредієнтів

Ідеальне тісто для вареників: простий рецепт без зайвих зусиль

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Тісто для вареників на воді

Тісто для вареників на воді

Коли йдеться про вареники, ми завжди очікуємо від тіста багато — воно має бути податливим при розкочуванні, легко зліплюватися, не створювати проблем, не прилипаючи до рук, і водночас залишатися достатньо міцним, щоб готові вироби не розповзлися у киплячій воді, зберігши свою форму.

Хоча ці критерії можуть здатися занадто високими, пропонуємо елементарний, але абсолютно надійний рецепт тіста на воді. Лише три звичайні компоненти, які ви змішаєте з любов’ю, гарантують виконання всіх цих вимог. Робота з цим тістом перетвориться на справжню насолоду.

Приготування заварного тіста для вареників

Цей рецепт використовує метод заварювання, що робить тісто м’яким і еластичним без додавання зайвого борошна під час замісу.

  • Візьміть 3 повні склянки борошна з гіркою і насипте його у велику миску для замісу.

  • Додайте до борошна невелику дрібку солі.

  • Влийте 3 столові ложки рослинної олії.

  • Візьміть 1 склянку кип’ятку (окропу) і тоненькою цівочкою залийте його в миску, одразу ж активно перемішуючи масу ложкою.

  • Тепер можна продовжити вимішувати тісто вручну прямо в мисці або перекласти його на стіл. Важливо пам’ятати, що борошно більше додавати не потрібно.

Результат чудовий — тісто виходить тепленьке, м’якеньке та надзвичайно еластичне. воно зовсім не липне до рук, тому стіл можна навіть не посипати борошном під час подальшої роботи.

Робочий процес з таким тістом приносить справжнє задоволення:

Тісто можна розкочувати досить тоненько. Завдяки своїй міцності, воно гарантовано не розвариться під час приготування.

Вареники варяться як звичайні: опустіть їх у киплячу воду і чекайте, поки вони піднімуться на поверхню. важливо помішувати їх, щоб уникнути прилипання до дна каструлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie