"На 2 хвилини розминулися зі смертю": історія харків’янина, який дивом вижив після удару РФ

Російський дрон знищив дім самотнього пенсіонера в Харкові / © 24 канал

Увечері 23 листопада російський безпілотник знищив приватний будинок 77-річного Володимира Кравцова в Харкові. Пенсіонер, який не має родичів і є самотнім, дивом вижив. Він опинився лише за три метри від місця вибуху. Пан Володимир раніше був футбольним тренером. Попри повну втрату свого житла, чоловік зберігає надзвичайний оптимізм та незламність духу.

Про це повідомляє 24 канал.

Атака під час розмови

Володимир пригадав, що 23 листопада спочатку пролунали два удари, після чого прибули пожежники. До нього зайшов сусід і повідомив, що росіяни знесли два будинки.

«Ми розмовляли кілька хвилин, і тоді сусід пішов. А через 2 хвилині знову удар. Якби він на ці 2 хвилини затримався, то ми б тут двоє і загинули. На 2 хвилини ми розминулися зі смертю», — розповів Володимир Кравцов.

Під час повторного удару чоловік сидів на ліжку. Його врятували міцні колоди та цегла, хоча уламки скла посікли йому руки.

Російський дрон знищив дім самотнього пенсіонера в Харкові. / © 24 канал

Боротьба за рідну оселю

Дім, який знищив російський дрон, був родинною спадщиною. За словами пенсіонера, тут виросли його дідусь, батько і він сам. Пожежу не вдалося вчасно загасити через безперервні повторні атаки російських дронів на ту ж територію, що змушувало рятувальників ховатися.

Як пишуть у медіа, міська влада надала пану Володимиру кімнату в гуртожитку. Однак, попри поважний вік, чоловік не здається: він щодня приходить на руїни та, як колишній тренер, звиклий до падінь і перемог, шукає вцілілі речі і готовий відбудовуватися. Він уже зміг знайти куртку та взуття. Пан Володимир звертається до небайдужих із проханням допомогти відновити рідну оселю.

Реквізити для допомоги

Волонтери організували збір коштів на підтримку Володимира Кравцова для відбудови або придбання нового житла. Частина суми вже зібрана. Номер карти: 4874 1000 2047 8486.

Нагадаємо, російські пропагандисти вже прибули до Покровська та почали знімати свої сюжети в центральній та південній частинах міста. На оприлюднених кадрах видно, як окремі місцеві мешканці демонструють показову «вдячність» окупантам за прихід так званого «руського міру».

Також російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, намагаючись обійти місто зі східного та північного флангів.