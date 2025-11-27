Переможець мільярдного тендеру "Укргазвидобування" намагається уникнути сплати мита на труби з Китаю

Реклама

Наразі очікується підписання договору з нею, свідчать дані у системі Prozorro.

Компанія Liberty Tool International Inc. належить громадянину з подвійним громадянством України та США бізнесмену Федору Закусило. Згідно із тендерною документацією, вона пропонує поставити труби виробництва Henyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка), пише censor.net.

При цьому постачальник вказав, що на запропоновані ним китайські труби діє нульова ставка антидемпінгового мита.

Реклама

Однак що ще у травні 2020 року Україна запровадила антидемпінгові мита на імпорту сталевих труб з Китаю на рівні 51,52% митної вартості. Лише безпосередньо виробникам групи Henyan Valin та Tianjin Pipe Corporation дозволили ввезення за ставкою 0%. У грудні 2021 року додатково лише дві посередницькі компанії – американська Vorex LLC та гонконгська SGMC Limited – були додані до переліку тих, хто має право постачати такі труби за ставкою 0%. Відтак, Liberty Tool International, Inc. відсутня в переліку тих, хто може завозити китайські труби без мита.

Термін дії мит спливав у травні 2025 року, проте Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила почати перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту труб з Китаю, тому термін дії встановлених раніше мит на них продовжили.

В розпорядженні редакції також є офіційне роз’яснення Державної митної служби України, згідно якого Liberty Tool International Inc. може постачати китайські труби в Україну тільки за умови сплати мита в розмірі 51,52%. Таким чином в бюджет України має надійти понад 500 млн грн митних платежів, а тендерна пропозиція постачальника мала б бути дорожчою.

Як повідомлялося, у березні 2024 року суд визнав недійсним договір між "Укргазвидобуванням" та постачальником труб з Китаю компанією Vorex через підробку одного з документів, який постачальник подав у складі тендерної документації.