В одній з країн світу російську мову визнали обов'язковою для вивчення в школах

Північна Корея запровадила російську мову як обов’язковий предмет у школах, починаючи з 4-го класу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву міністра природних ресурсів та екології РФ Олександра Козлова, який також є співголовою російсько-північнокорейської міжурядової комісії.

За його словами, російська мова вже багато років залишається однією з найбільш затребуваних іноземних мов у КНДР і стабільно входить до трійки лідерів.

Козлов повідомив, що 2026 року в країні, яка є відданим партнером держави-агресорки, має відкритися Центр відкритої освіти російською мовою — його створюють на базі Педагогічного університету імені Кім Чхоль Чжу, будівництво якого триває.

Він додав, що країни розширюють співпрацю у сфері освіти: запущено програми для банківського сектору, медицини, енергетики та геологічної галузі. Минулого навчального року 96 громадян КНДР стали студентами російських вишів.

У Росії, зазначив міністр, корейську мову сьогодні вивчають понад 3000 школярів.

Традиційно міцні зв’язки Росії з Північною Кореєю посилилися після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 2022 року.

Північна Корея постачає зброю Росії та відправляє війська для участі у війні. Також було помічено, що дві найпродуктивніші у світі кіберзлочинні групи — російська «Гамаредон» та північнокорейський колектив «Лазар» — обмінюються ресурсами.

У серпні 2025 року російських туристів запросили на північнокорейські курорти після того, як російські авіакомпанії запустили прямі рейси до Пхеньяна.

Нагадаємо, російські туристи, які відвідали КНДР після відкриття прямого авіарейсу з Москви до Пхеньяна, розповіли, що в літаках місцевої авіакомпанії їх нагодували бургером, рецепт якого нібито розробив глава Північної Кореї Кім Чен Ин.