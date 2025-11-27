"Ведуть переговори": переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про підлі плани Путіна і Лукашенка щодо України

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова попередила про плани Путіна і Лукашенка щодо України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Путін та Лукашенко бажають українцям тільки зла.

«Окрім смерті та знищення, вони нам нічого не бажають. Але цікаво, що зараз вони ведуть переговори про злиття, якесь воз’єднання територій, спільна зона. Нас це не стосується. Це потрібно для того, щоб спихнути на цю зону всю відповідальність», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.