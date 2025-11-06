Коли закінчиться війна в Україні: астрологиня здивувала передбаченням про важливу подію

Війна в Україні

Тарологиня, нумерологиня та астрологиня Розалія Романова зробила передбачення про мир в Україні та спроби росіян захопити Покровськ на Донеччині.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Розалія Романова зауважила, що росіяни дійсно намагатимуться окупувати Покровськ, проте це буде складно зробити. Тарологиня також передбачила ймовірність мирних переговорів.

«Карта миру. Ця карта говорить, що насправді те, що в листопаді можуть бути суттєві домовленості про мир — це правда. Тобто скоріше мир в Україні настане, ніж росіяни захоплять Покровськ», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.