Путін веде Росію до розпаду через майбутню смуту / © Associated Press

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що політика очільника Кремля Володимира Путіна неминуче штовхає Росію до внутрішньої смути та подальшого розпаду.

Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net, коментуючи можливе майбутнє РФ та настрої всередині багатонаціональної країни.

За словами Ющенка, попри санкційний тиск, Росія все ще має фінансові ресурси, які дозволяють їй утримуватися на плаву. Водночас економіка держави перебуває у глибокій стагнації.

«Економіка держави-агресорки йде в прірву», — наголосив він.

Ющенко вважає, що політика Кремля лише прискорює деструктивні процеси.

«Путін робить велике гарне діло. Він веде Росію до загибелі через смуту. Обов’язково буде смута. Після неї можуть виникнути півтора-два десятки проєктів національного визволення», — зазначив третій президент.

Як приклад політик навів Татарстан і Башкортостан — регіони з великими нафтовими ресурсами, які, на його думку, здатні самостійно керувати своїми доходами без Москви.

Він також згадав Якутію.

«А якути, які займають площу п’яти-шести Францій. У них світового рівня запаси — від алмазів до золота», — зазначив Ющенко.

Третій президент України підкреслив, що у багатьох народів РФ уже сформувалося потужне національне самоусвідомлення. Серед них він назвав Дагестан і Чечню.

«От що спільного між якутом і дагестанцем? Немає нічого. І що спільного між татарином і бурятом? Віри різні, мови різні, історія різна, національні герої різні», — пояснив він.

На думку експрезидента, поневолені Росією народи зможуть повстати лише тоді, коли вони матимуть сформовану національну ідентичність. Він навів приклад татарського народу, який зберіг культуру, мову та історичну пам’ять, зокрема й про завоювання Казані Іваном IV 1552 року.

«У них не загублене національне осердя — мова, пам’ять, культура, релігія, традиції. Тому є великий шанс», — підсумував Ющенко.

Нагадаємо, диктатор Кремля Володимир Путін сказав, скільки готова воювати РФ і що він думає про «мирний план». За його словами, Росія погодиться на припинення бойових дій, якщо Україна залишить території, які Кремль вважає своїми. Очевидно, йдеться про частини Донецької, Херсонської і Запорізької областей.