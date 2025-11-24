Чи справді перемога Росії "неминуча"?: ISW оцінив, коли ворог зможе захопити всю Донеччину

Російські військові / © Associated Press

Кремль активно просуває хибну тезу про неминучу перемогу Росії у війні, щоб підштовхнути Україну та Захід до здавання Донецької області без бою. Аналітики спростували ці заяви, оцінивши, що за нинішнього темпу наступу РФ зможе захопити всю область лише у серпні 2027 року, і це за ідеальних для Москви умов.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль намагається подати недавні дії російських військ як значно масштабніші, аби схилити Україну та Захід до поступок щодо територій у Донецькій області, які окупанти навряд чи здатні захопити без багаторічної кампанії.

Росія посилено просуває неправдиву тезу про те, що її успіхи на фронті нібито настільки значні, що поразка України неминуча.

«ISW і далі наголошує, що перемога Росії не є неминучою, і що «реалії на місцях» демонструють: на шляху до захоплення всієї Донецької області РФ стикається з численними перешкодами», — йдеться у заяві.

Аналітики зазначають, що темп наступу РФ зріс після саміту на Алясці: від 15 серпня по 20 листопада війська загарбників просувалися в середньому на 9,3 кв. км щодня. Водночас навіть цей «прискорений» темп залишається дуже повільним — фактично рівнем «пішої ходи». За таких умов Росія змогла б окупувати решту Донеччини тільки в серпні 2027 року — і то за умови, що темп залишиться незмінним, українська оборона буде стійкою, а західні постачання зброї триватимуть.

В ISW зазначили, що президент Росії Володимир Путін прагне змусити Україну поступитися цією територією, щоб уникнути багаторічних витрат — людських, фінансових і військових — та використати ці ресурси в інших напрямках для подальшої агресії.

Насправді ж період, необхідний Росії для можливого захоплення всієї області, може бути ще довшим. Осіння дощова й туманна погода певною мірою сприяла активності РФ 2025 року, тоді як українські дрони працювали менш ефективно. Проте такі умови — тимчасові, і з покращенням погоди темп наступу, ймовірно, знизиться. Крім того, після 15 серпня росіяни не вели активних боїв проти великих і добре укріплених міст, таких як Слов’янськ і Краматорськ, які є ключовими елементами оборонного поясу Донбасу.

Показник у 9,3 кв. км на день розрахований по всій лінії фронту, і прогноз щодо серпня 2027 року ґрунтується на припущенні, що РФ повністю переорієнтує всі задіяні ресурси виключно на Донеччину. Та російське командування навряд чи відмовиться від активності на інших напрямках, адже намагається зберігати стратегічний тиск уздовж усього фронту.

«Подальша військова допомога Європи та профінансовані ЄС американські постачання зброї Україні також можуть посилити українську оборону, що потенційно дозволить уповільнити російське просування або навіть відкинути РФ назад, роблячи й без того затяжний прогнозований термін ще довшим», — оцінили аналітики.

Нагадаємо, напередодні у звіті ISW йшлося, що від моменту зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня, Росія захопила в Україні приблизно 908 кв. км додаткової території (приблизно площа Берліна). Незважаючи на це, аналітики оцінюють, що агресорці знадобляться роки для захоплення Донбасу і її успіх не є неминучим. Кремль зараз намагається змусити Україну здати критичні території дипломатично.

До слова, The Washington Post з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент Володимир Зеленський може опинитися перед «найболіснішим вибором» у зв’язку з тиском через мирний план. За даними джерел, Київ може бути готовий до обміну територій у Донецькій області на мирну угоду.