23 грудня — яке церковне свято, що цього дня заборонено робити незаміжнім дівчатам

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 23 грудня

Церковне свято 23 грудня / © Pixabay

Завтра, 23 грудня, в православному календарі день пам’яті святих 10 мучеників Критських. Події відбувалися в перші століття християнства, найчастіше вказують IV–V століття, коли християни на Криті піддавалися гонінням з боку римської влади. Мученики постраждали за непохитну віру в Христа та відмову приносити жертви язичницьким богам. Їхня кількість завжди зазначена як десять осіб. У християнських джерелах ім’я конкретних мучеників часто не збереглося, або воно фігурує уривчасто. Їхня історія використовується як приклад стійкості у вірі, мужності й відданості Христу, особливо для молоді та новонавернених.

Прикмети 23 грудня

Народні прикмети 23 грудня / © unsplash.com

Народні прикмети 23 грудня / © unsplash.com

  • Сніг випав на 23 грудня — на Великдень можна очікувати ранню весну.

  • Кури клюють зерно активно — зима буде теплою.

  • Ясна і зоряна ніч — рік буде врожайним.

Що завтра не можна робити

Не працюйте з гострими предметами — будь-яка травма цього дня нібито приносить хвороби на весь рік. Шиття та інші рукодільні справи особливо небажані для незаміжніх дівчат, бо це може вплинути на особисте життя й відкласти зустріч із судженим. Також не варто позичати гроші, віддавати борги або розповідати про свої плани — ці дії можуть принести непередбачувані неприємності.

Що можна робити завтра

23 грудня за народним звичаєм пекли пісне печиво у формі тваринок — вірили, що така випічка відганяє лихо й приваблює щастя та добробут у дім. Цього дня також намагалися закінчити всі приготування до Різдва, щоб зустріти свято впорядковано й без клопоту.

