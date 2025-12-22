Оракул Ленорман на 22 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — упевненість, Стрільцям — добрі новини

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показує ключові настрої доби та підказує, на що варто звернути увагу. 22 грудня карти радять не поспішати, діяти послідовно й опиратися на власний досвід. Це день, коли дрібниці мають значення.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

День відповідальності й контролю. Доведеться відстоювати свої інтереси або брати на себе більше обов’язків.

Телець — Якір

Упевненість і стабільність. Ви відчуваєте міцний ґрунт під ногами й не поспішаєте з рішеннями.

Близнята — Птахи

Активні розмови, обговорення й дрібні хвилювання. Важливо не розпорошувати увагу.

Рак — Дім

Потреба в комфорті та спокої. День добре підходить для родинних і побутових справ.

Лев — Букет

Приємні події, компліменти або знак уваги. День подарує добрий настрій.

Діва — Книга

Інформація, яка ще не повністю відкрита. Варто спостерігати й не робити поспішних висновків.

Терези — Перехрестя

Необхідність вибору. Сьогодні важливо визначитися з напрямком, навіть якщо рішення непросте.

Скорпіон — Коса

Різке рішення або завершення процесу. День вимагатиме рішучості.

Стрілець — Лист

Добрі новини, повідомлення або домовленість. Інформація вплине на подальші плани.

Козоріг — Вежа

Зосередженість і дистанція. Краще працювати наодинці й не відволікатися на зайве.

Водолій — Корабель

Плани на майбутнє або думки про зміни. День підходить для стратегічного бачення.

Риби — Дерево

Спокійний ритм і відновлення сил. Варто берегти енергію та не перевантажувати себе.

22 грудня Тельці відчують упевненість і стабільність, а Стрільці отримають добрі новини або корисну інформацію. Загалом день сприятливий для завершення справ, зважених рішень і спокійної підготовки до наступних кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

