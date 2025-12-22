- Дата публікації
У блискітках та перуці: 79-річну Шер заскочили із молодим бойфрендом
Співачка та її молодший на 40 років коханий йшли тримавшись за руки.
Співачка Шер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла на знімання у популярному американському шоу Saturday Night Live. Одяглася зірка дуже гламурно, адже поєднала блискучий сріблястий топ з камінням, який носила у поєднанні з чорними штанами прикрашеними стразами та вкороченому жакеті.
Лук співачка доповнила яскравим макіяжем, прикрасами, а також одягла перуку із білим волоссям. Також Шер прийшла на захід зі своїм бойфрендом 39-річним Александром Едвардсом, який тримав її за руку.
Спільний вихід у світ пари відбувся згодом після того, як стало відомо, що співачка готова до шлюбу з молодшим на 40 років коханим. Видання Daily Mail пише, що джерело розсекретило наміри Шер піти до вівтаря вже у травні наступного року. І для такого особливого дня вона буцімто обрала день свого народження, коли їй виповниться 80 років.