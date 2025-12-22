Церковный праздник 23 декабря / © Pixabay

Завтра, 23 декабря, в православном календаре день памяти святых 10 мучеников Критских. События происходили в первые века христианства, чаще всего указывают IV-V век, когда христиане на Крите подвергались гонениям со стороны римской власти. Мученики пострадали за твердую веру во Христа и отказ приносить жертвы языческим богам. Их количество всегда указано как десять человек. В христианских источниках имя конкретных мучеников часто не сохранилось, или оно фигурирует прерывисто. Их история используется как пример стойкости в вере, мужестве и преданности Христу, особенно для молодежи и новообращенных.

Приметы 23 декабря

Снег выпал на 23 декабря — Пасху можно ожидать раннюю весну.

Куры клюют зерно активно — зима будет теплой.

Ясная и звездная ночь — год будет урожайным.

Что завтра нельзя делать

Не работайте с острыми предметами — любая травма в этот день вроде бы приносит болезни на весь год. Шитье и другие рукодельные дела особенно нежелательны для незамужних девушек, потому что это может повлиять на личную жизнь и отложить встречу с суженым. Также не стоит занимать деньги, отдавать долги или рассказывать о своих планах — эти действия могут принести непредсказуемые неприятности.

Что можно делать завтра

23 декабря по народному обычаю пекли постное печенье в форме зверюшек — верили, что такая выпечка отгоняет беду и привлекает счастье и благополучие в дом. В этот день также пытались закончить все приготовления к Рождеству, чтобы встретить праздник упорядоченно и без хлопот.