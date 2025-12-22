Таропрогноз на 22 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Первый день после зимнего солнцестояния всегда имеет особое качество – свет возвращается постепенно, без резких движений. Таро на 22 декабря советует не торопить события, а наблюдать и корректировать намерения. Это день внутренней настройки, когда следует беречь энергию, завершать мелкие дела и закладывать основу для дальнейших шагов. То, что вы выберете сегодня, задаст тон в ближайшие недели.

Прогноз Таро на 22 декабря

Овен — Король Жезлов

Лидерство и видение. Вы четко знаете, куда двигаться, и можете вдохновлять других. День благоприятен для стратегических решений и планирования.

Реклама

Телец — Шестерка Пентаклей

Баланс между давать и получать. Возможна помощь, подарок или поддержка. Важно сохранять чувство справедливого обмена.

Близнецы — Восьмерка Кубков

Время отпуска. Вы внутренне готовы отойти от того, что больше не наполняетесь. День подходит для честного прощания со стариком.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная чувствительность и глубина. Вы хорошо чувствуете себя и других. Хороший день для искренних разговоров и заботы.

Лев — Семерка Жезлов

Нужно отстоять позицию. Возможно давление или конкуренция, но у вас достаточно сил. Защищайте свои границы спокойно и уверенно.

Реклама

Дева — Паж Пентаклов

Новый практический шанс. День способствует обучению, планированию бюджета или старту полезного дела без спешки.

Весы — Двойка Кубков

Гармонический контакт и взаимность. День для примирений, партнёрских разговоров и теплых встреч.

Скорпион — Десятка Мечей

Окончательное завершение сложного этапа. Карта говорит не о боли, а о конце. Далее – восстановление и новый путь.

Стрелец — Рыцарь Пентаклей

Медленное, но надежное движение. День для рутинных дел, последовательности и терпения. Результат обязательно будет.

Реклама

Козерог — Иерофант

Традиции, порядок и проверенные решения. День подходит для серьезных разговоров, советов и обращения к опыту.

Водолей — Семка Кубков

Многие варианты, но не все реальны. День требует трезвого выбора и отказа от иллюзий.

Рыбы — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. День приносит внутреннюю мягкость, примирение или новое чувство. Хорошо начинать с любви.

22 декабря – день мягкого перехода и внутренней тишины. Карты Таро рекомендуют не форсировать действия, а пристально следить за своими реакциями и намерениями. Сегодня закладывается эмоциональный и смысловой фундамент следующего этапа года.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.