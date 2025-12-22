- Дата публикации
Таропрогноз на 22 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
22 декабря открывает послесолнцестоянный период тихого перезапуска: карты Таро указывают на мягкое вхождение в новый цикл и внимательное отношение к собственным ресурсам.
Первый день после зимнего солнцестояния всегда имеет особое качество – свет возвращается постепенно, без резких движений. Таро на 22 декабря советует не торопить события, а наблюдать и корректировать намерения. Это день внутренней настройки, когда следует беречь энергию, завершать мелкие дела и закладывать основу для дальнейших шагов. То, что вы выберете сегодня, задаст тон в ближайшие недели.
Прогноз Таро на 22 декабря
Овен — Король Жезлов
Лидерство и видение. Вы четко знаете, куда двигаться, и можете вдохновлять других. День благоприятен для стратегических решений и планирования.
Телец — Шестерка Пентаклей
Баланс между давать и получать. Возможна помощь, подарок или поддержка. Важно сохранять чувство справедливого обмена.
Близнецы — Восьмерка Кубков
Время отпуска. Вы внутренне готовы отойти от того, что больше не наполняетесь. День подходит для честного прощания со стариком.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная чувствительность и глубина. Вы хорошо чувствуете себя и других. Хороший день для искренних разговоров и заботы.
Лев — Семерка Жезлов
Нужно отстоять позицию. Возможно давление или конкуренция, но у вас достаточно сил. Защищайте свои границы спокойно и уверенно.
Дева — Паж Пентаклов
Новый практический шанс. День способствует обучению, планированию бюджета или старту полезного дела без спешки.
Весы — Двойка Кубков
Гармонический контакт и взаимность. День для примирений, партнёрских разговоров и теплых встреч.
Скорпион — Десятка Мечей
Окончательное завершение сложного этапа. Карта говорит не о боли, а о конце. Далее – восстановление и новый путь.
Стрелец — Рыцарь Пентаклей
Медленное, но надежное движение. День для рутинных дел, последовательности и терпения. Результат обязательно будет.
Козерог — Иерофант
Традиции, порядок и проверенные решения. День подходит для серьезных разговоров, советов и обращения к опыту.
Водолей — Семка Кубков
Многие варианты, но не все реальны. День требует трезвого выбора и отказа от иллюзий.
Рыбы — Туз Кубков
Эмоциональное обновление. День приносит внутреннюю мягкость, примирение или новое чувство. Хорошо начинать с любви.
22 декабря – день мягкого перехода и внутренней тишины. Карты Таро рекомендуют не форсировать действия, а пристально следить за своими реакциями и намерениями. Сегодня закладывается эмоциональный и смысловой фундамент следующего этапа года.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
