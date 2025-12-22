Землю накрыла мощная магнитная буря: как пережить 22 декабря

Магнитная буря обусловлена корональной дырой на Солнце

Сегодня, 22 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут испытывать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить

Об этом сообщает британская геологическая служба.

По данным учёных, сегодня на нашу планету начнет воздействовать высокоскоростной поток солнечного ветра.

«Это может привести к отдельным периодам активной геомагнитной обстановки, с вероятностью возникновения геомагнитной бури уровня G1», — говорится в сообщении.

Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний.

Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебаний давления, головных болей и головокружения.

Медики советуют: