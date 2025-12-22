Как понять в магазине, что фарш разбавлен водой: 5 главных признаков, которые не стоит игнорировать

Фарш является основой многих домашних блюд: котлет, пельменей, голубцов, соусов и т.д. Именно поэтому его качество имеет решающее значение не только для вкуса, но и безопасности блюд. К сожалению, недобросовестные производители часто добавляют в фарш воду, чтобы увеличить вес продукта. Однако эксперты по безопасности питания назвали несколько ключевых признаков, с помощью которых можно определить еще в магазине, что в продукте есть лишняя влага.

Чрезмерная влажность в лотке. Первый сигнал — это жидкость на дне упаковки. Качественный фарш может быть слегка влажным, но если в лотке заметна лужица или мясо буквально плавает, это свидетельствует о добавленной воде или размораживании с повторной заморозкой.

Неестественная консистенция. Разбавленный водой фарш будет слишком мягким, расплывчатым, без четкой зернистой структуры. Качественный фарш держит форму даже в сыром виде и не напоминает пастообразную смесь.

Цвет без природных оттенков. Натуральный фарш имеет равномерный розовый или красный цвет и легкий матовый блеск. Если же фарш слишком бледный, сероватый, с водянистым бликом, это может быть следствием избытка влаги.

Поведение при нажатии. В магазине можно слегка нажать на упаковку, если это не нарушает ее целостности. Признаки добавления воды: фарш быстро растекается, после нажатия не возвращает форму, жидкость заметно перемещается внутри лотка. Качественный продукт будет упругим и будет держать форму.