Какие фрукты можно вырастить прямо в квартире: вы об этом даже не догадывались

Небольшая квартира или дом кажутся не лучшим местом для выращивания фруктов, но это только на первый взгляд. На самом деле, многие растения прекрасно чувствуют себя в горшках, не нуждаются в сложном уходе и даже способны плодоносить круглый год. Некоторые из них настолько необычны, что многие даже не догадываются о возможности вырастить настоящие фрукты прямо на своем подоконнике.

Лимон. Комнатный лимон — один из самых популярных вариантов для выращивания дома. Он хорошо растет в горшке, имеет декоративный вид, может плодоносить несколько раз в год. При достаточном освещении и регулярном поливе лимонное дерево будет радовать ароматными плодами даже в небольшой квартире.

Мандарин. Карликовые сорта мандаринов отлично адаптированы к комнатным условиям. Их преимущества: компактный размер, обильное цветение, приятный аромат в период созревания плодов. Мандарин в горшке будет не только плодоносить, но и создавать атмосферу уюта в вашем доме.

Инжир. Немногие знают, что инжир можно выращивать дома. Комнатные сорта достаточно неприхотливы, хорошо переносят обрезку, способны давать урожай даже в помещении. Плоды инжира созревают постепенно, что делает процесс особенно интересным.

Банан карликовый. Декоративные карликовые бананы могут плодоносить в квартире при должном уходе. Хотя плоды небольшие, растение растет быстро, имеет большие красивые листья насыщенного цвета, создают тропическую атмосферу в доме. Для комнатного банана важны тепло и влажный воздух.

Гранат. Карликовый гранат — настоящая находка для квартиры. Он компактен, красиво цветет, формирует небольшие, но очень вкусные плоды. Даже без плодов растение имеет привлекательный декоративный вид благодаря ярким цветам.

Ананас. Вырастить ананас в квартире вполне реально. Процесс, конечно, длительный, но крайне увлекательный. Растение выращивают из верхушки самого плода, оно не занимает много места, после созревания дает один полноценный ананас. Это настоящий эксперимент для самых терпеливых садоводов.