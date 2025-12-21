Евгений Рыбчинский заявил о намерении судиться из-за Повалий и шокировал, как Россия ворует деньги его семьи

Евгений Рыбчинский

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который ранее говорил о стычках с бандитами, заявил, что Россия должна его семье бешеную сумму денег, которые были незаконно заблокированы после 2014 года.

Звезда в интервью "Наодинці" рассказал, что до начала войны его отец — легендарный поэт Юрий Рыбчинский — регулярно получал роялти из России. Речь шла о крупных суммах, ведь песни активно звучали на российских радиостанциях. Ситуация кардинально изменилась после 2014 года. Именно тогда Евгений Рыбчинский обнародовал стихотворение «Путин когда-нибудь сдохнет» на двух языках, что стало переломным моментом. В результате Россия цинично прекратила выплачивать роялти обоим.

«Основные деньги старший Рыбчинский получал из РФ, потому что там даже звучали „Берега“ в исполнении Малинина, а это было иногда в день 400-500 звучаний. Там радиостанций полно по всей России. И они все платили. В 2014 году я написал стихотворение „Путин когда-нибудь сдохнет“ на двух языках. Я его выложил тогда на YouTube. В 2015 году они вносят меня в санкционный список. Но я Рыбчинский Евгений Юрьевич, а папа Юрий Евгеньевич. И наши песни звучали и там. Чтобы не разбираться долго, они накладывают и на папу, и на меня санкции. То есть не платят и папе. А там уже накопилась сумма пятизначная. Мы посчитали, это 200 тысяч долларов. Это можно купить ракету и послать на Кремль. Эти деньги они не собираются отдавать», — заявил композитор.

Евгений Рыбчинский

Кроме этого, Евгений Рыбчинский вспомнил и о неудачном сотрудничестве с предательницей Таисией Повалий. В свое время артистка была его близкой приятельницей и исполнительницей песен, однако еще задолго до полномасштабной войны поэт понял, что она является неоднозначной фигурой. Тогда же он принял принципиальное решение — забрать у Повалий право исполнять его песни. Впрочем, с цифровыми платформами все оказалось значительно сложнее. Поэтому отдельно он готов бороться и с этим вопросом через суд.

«С 2013 года мы договорились, что она моих песен петь не будет. Я потихоньку удалял в Instagram, YouTube все свои песни в ее исполнении. А оказалось, что удалить, например, на Spotify и на Apple Music невозможно. Потому что она передала какой-то немецкой фирме, а это же Евросоюз. А я передал на определенный срок. И этот срок времени истек, даже договор уже не действителен. И теперь мне надо искать возможность другую, но надо в любом случае подавать в суд и решение суда пересылать в Apple и тогда они принимают решение об удалении этого контента. А я все откладываю», — добавил поэт.

