- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 406
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты женского масс-cтарта на этапе Кубка мира в Анси
Украина не была представлена в первом масс-cтарте сезона Кубка мира по биатлону.
В воскресенье, 21 декабря, в заключительный день третьего этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан состоялся женский масс-старт.
Ни одна из украинских биатлонисток не смогла квалифицироваться в первый масс-старт текущего сезона Кубка мира.
Победительницей гонки стала норвежка Марен Киркейде, которая на финише опередила француженок Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше лишь на 0,3 и 0,8 секунды соответственно. Для 22-летней норвежки это первая победа на уровне Кубка мира.
Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Анси
1. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0+0+0) 32:53.2
2. Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+1)+0.3
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+0+1)+0.8
4. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +5.7
5. Эми Басерга (Швейцария, 0+0+1+0) +15.5
6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) +18.0
Соревновательная программа этапа в Анси сегодня завершится мужским масс-стартом, который начнется в 15:45 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.