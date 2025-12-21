Биатлон: результаты женского масс-cтарта на этапе Кубка мира в Анси

Марен Киркейде / © Associated Press

В воскресенье, 21 декабря, в заключительный день третьего этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан состоялся женский масс-старт.

Ни одна из украинских биатлонисток не смогла квалифицироваться в первый масс-старт текущего сезона Кубка мира.

Победительницей гонки стала норвежка Марен Киркейде, которая на финише опередила француженок Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше лишь на 0,3 и 0,8 секунды соответственно. Для 22-летней норвежки это первая победа на уровне Кубка мира.

Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Анси

1. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0+0+0) 32:53.2

2. Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+1)+0.3

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+0+1)+0.8

4. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +5.7

5. Эми Басерга (Швейцария, 0+0+1+0) +15.5

6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) +18.0

Соревновательная программа этапа в Анси сегодня завершится мужским масс-стартом, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.