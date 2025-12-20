- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно планировать свое будущее
День, когда можно как продолжать начатое накануне планирование своего будущего, так и приступать к реализации своих задумок.
А вот делиться своими профессиональными и бытовыми намерениями сегодня не стоит, если, конечно, вы не хотите, чтобы — пока вы будете раскачиваться — их воплотил в жизнь кто-то другой.
Важно также сдерживать эмоции, не позволяя им испортить вам настроение, а заодно и отношения с окружающими.
Овен
Не стоит ссориться с людьми, от которых во многом зависит ваше материальное благополучие — например, непосредственны начальством, лучше, помня истину о том, что язык — наш враг, благоразумно промолчать.
Телец
День, когда резко и значительно возрастут ваши и без того впечатляющие интеллектуальные способности, поэтому имеет смысл приурочить к нему те занятия, которые требуют серьезных достижений именно в этой области.
Близнецы
Соблазн агрессивно отреагировать на чьи-то неосторожные слова, будет велик, тем не менее, делать этого звезды категорически не советуют: загасить возникший в результате конфликт окажется довольно сложной задачей.
Рак
Даже незначительные сомнения в правильности своих действий, даже если они будут носить всего лишь бытовой характер, приведут к тому, что работа затормозится всерьез и надолго, поэтому верить в себя важно, как никогда.
Лев
Активные действия, какой бы жизненной сферы они ни касались, успеха не принесут, поэтому стоит потратить день на уход за собой, что особенно важно в преддверии праздников: например, посетить салон красоты.
Дева
Пришло время подумать о смене места работы — любое действие в этом направлении, будь то изучение сайтов с перечнем вакансий или тщательная подготовка и отправка резюме, быстро принесет желаемые результаты.
Весы
Не стоит делиться своими планами даже с близкими и родными людьми, не говоря уже о малознакомых: в этот день очень легко сглазить самим себя, поэтому лучше потратить силы на достижение цели, а не на разговоры о ней.
Скорпион
Энергию, которая будет переполнять в этот день, необходимо направить в мирное русло — например, на работу по дому, а не на выяснение отношений с окружающими, что станет пустой тратой моральных и физических сил.
Стрелец
Сложатся максимально благоприятные условия для устройства личной жизни: вы долго ею пренебрегали, выдвигая на первый план профессиональные вопросы, теперь пришла пора исправлять положение.
Козерог
Люди, которых вы давно не видели, без предупреждения появятся в вашей жизни, чтобы предоставить вам очень важную информацию профессионального или личного характера –примите ее к сведению.
Водолей
День — и в этом смысле очень удачно, что он выпадает на выходной — не только можно, но и нужно посвятить домашних хлопотам, тем более что в преддверии новогодних праздников недостатка в них точно не будет.
Рыбы
Действовать — даже если речь идет о домашних делах — сегодня необходимо в соответствии с заранее составленным планом, тщательно и методично выполняя все его пункты, тогда и работа окажется максимально успешной.
