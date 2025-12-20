- Дата публикации
Княгиня Шарлин посетила приют для животных и погладила кота
Ее Высочество является президентом Общества предотвращения жестокого обращения с животными.
18 декабря княгиня Шарлин посетила приют для животных, где встретилась со смотрителями за животными и членами Совета директоров. Супруга князя Монако выбрала для появления на такой встрече лаконичную и удобную одежду.
Шарлин носила темные брюки, водолазку и короткое теплое пальто, а также дополнила лук обувью без каблуков и очками от бренда Fendi. Волосы Шарлин распустила.
Во время мероприятия княгиня также пообщалась с жителями приюта — непосредственно животными. Некоторых котов она даже погладила и они были с ней очень приветливыми.
Также недавно княгиня Шарлин в компании своих детей и мужа открыла елку в Монако.