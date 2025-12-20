ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин посетила приют для животных и погладила кота

Ее Высочество является президентом Общества предотвращения жестокого обращения с животными.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин

18 декабря княгиня Шарлин посетила приют для животных, где встретилась со смотрителями за животными и членами Совета директоров. Супруга князя Монако выбрала для появления на такой встрече лаконичную и удобную одежду.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин

Шарлин носила темные брюки, водолазку и короткое теплое пальто, а также дополнила лук обувью без каблуков и очками от бренда Fendi. Волосы Шарлин распустила.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин

Во время мероприятия княгиня также пообщалась с жителями приюта — непосредственно животными. Некоторых котов она даже погладила и они были с ней очень приветливыми.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин

Также недавно княгиня Шарлин в компании своих детей и мужа открыла елку в Монако.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie