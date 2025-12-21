Євген Рибчинський заявив про намір судитися через Повалій і шокував, як Росія краде гроші його родини

Євген Рибчинський / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Український поет і композитор Євген Рибчинський, який раніше говорив про сутички з бандитами, заявив, що Росія винна його родині шалену суму грошей, які були незаконно заблоковані після 2014 року.

Зірка в інтерв’ю «Наодинці» розповів, що до початку війни його батько — легендарний поет Юрій Рибчинський — регулярно отримував роялті з Росії. Йшлося про великі суми, адже пісні активно звучали на російських радіостанціях. Ситуація кардинально змінилася після 2014 року. Саме тоді Євген Рибчинський оприлюднив вірш «Путин когда-нибудь сдохнет» двома мовами, що стало переломним моментом. У результаті Росія цинічно припинила виплачувати роялті обом.

«Основні гроші старший Рибчинський отримував з РФ, бо там навіть звучали „Береги“ у виконанні Малініна, а це було інколи в день 400-500 звучань. Там радіостанцій повно по всій Росії. І вони все платили. 2014 року я написав вірш „Путин когда-нибудь сдохнет“ двома мовами. Я його виклав тоді на YouTube. 2015 року вони вносять мене в санкційний список. Але я Рибчинський Євген Юрійович, а тато Юрій Євгенович. І наші пісні звучали і там. Щоб не розбиратися довго, вони накладають і на тата, і на мене санкції. Тобто не платять і татові. А там вже накопичилася сума п’ятизначна. Ми порахували, це 200 тисяч доларів. Це можна купити ракету і послати на Кремль. Ці гроші вони не збираються віддавати», — заявив композитор.

Окрім цього, Євген Рибчинський згадав і про невдалу співпрацю зі зрадницею Таїсією Повалій. Свого часу артистка була його близькою приятелькою та виконавицею пісень, однак ще задовго до повномасштабної війни поет зрозумів, що вона є неоднозначною постаттю. Тоді ж він ухвалив принципове рішення — забрати у Повалій право виконувати його пісні. Втім, з цифровими платформами все виявилося значно складніше. Тож окремо він готовий боротися і з цим питанням через суд.

«Від 2013 року ми домовилися, що вона моїх пісень співати не буде. Я потихеньку видаляв в Instagram, YouTube всі свої пісні в її виконанні. А виявилося, що видалити, наприклад, на Spotify і на Apple Music неможливо. Тому що вона передала якійсь німецькій фірмі, а це ж Євросоюз. А я передав на певний термін. І цей термін часу минув, навіть договір вже не дійсний. І тепер мені треба шукати можливість іншу, але треба у будь-якому разі подавати в суд і рішення суду пересилати до Apple і тоді вони приймають рішення про видалення цього контенту. А я все відкладаю», — додав поет.

