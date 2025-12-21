ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 22 до 28 грудня?

Рак

Ракам не варто робити трагедію з розбіжностей, які останнім часом стали виникати у них із близькою людиною, оскільки це свідчить лише про те, що вони, незважаючи на стаж стосунків — як великий, так і не дуже, — як і раніше, нові та цікаві одне для одного. Найгірше, що можна зробити в такій ситуації — спробувати будь-якими способами перетворити партнера на свою подобу: це забезпечить єдність думок, але може стати початком кінця спільного життя.

Стрілець

Стрільці — особливо ті з них, які, незважаючи на вік, досі не зустріли людину, з якою хотіли б прожити життя — нарешті отримають таку можливість. Станеться ця доленосна подія найнесподіванішим для представників знака чином, але вони не зможуть помилитися щодо цієї людини: побачивши її, вони одразу зрозуміють, що саме на неї чекали весь попередній час, тож залишиться лише не проґавити її, сказавши — за притаманною їм звичкою — щось різке.

Риби

Рибам зірки настійно рекомендують спуститися з небес, де вони зазвичай витають, на землю і звернути увагу на людей, які перебувають не в мріях, а поруч із ними. Саме серед них знайдеться саме та, яка давно симпатизує представникам знака, але вони, малюючи собі образ ідеального коханого, не звертають на неї уваги. І цілковито даремно це роблять: якщо вони придивляться до цієї людини, виявиться, що за цілою низкою якостей вона збігається з тим портретом, який вони досить довго для себе створювали.

