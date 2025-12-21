Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 декабря

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 22 по 28 декабря?

Рак

Ракам не стоит делать трагедию из разногласий, которые в последнее время стали возникать у них с близким человеком, поскольку это свидетельствует лишь о том, что они, несмотря на стаж отношений — как большой, так и не очень, по-прежнему новы и интересны друг для друга. Худшее, что можно сделать в такой ситуации, это попытаться любыми способами превратиться партнера в свое подобие: это обеспечит единство мнений, но может стать началом конца совместной жизни.

Стрелец

Стрельцы — особенно те из них, кто, несмотря на возраст — до сих пор не встретил человека, с которым они хотели бы прожить жизнь, наконец-то получат такую возможность. Произойдет это судьбоносное событие самым неожиданным для представителей знака образом, но они не смогут ошибиться в отношении этого человека: увидев его, они сразу поймут, что именно его ждали все предыдущее время, так что останется только не упустить его, сказав — по свойственной им привычке — что-то резкое.

Рыбы

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют спуститься с небес, где они обычно витают, на землю и обратить внимание на людей, находящихся не в мечтах, а рядом с ними. Именно среди них найдется человек, который давно симпатизирует предстаивтелям знака, но они, рисуя себе образ идеального возлюбленного, не обращают на него внимания. И совершенно напрасно это делают: если они к нему присмотрятся, окажется, что по целому ряду качеств он совпадает с тем портретом, который они довольно долго себе создавали.