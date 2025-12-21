Запеченные бутерброды с крабовыми палочками: рецепт праздничной закуски

Запеченные бутерброды с крабовыми палочками tiktok.com_@radostina_ksenia_

Это тот самый формат закуски, который выглядит празднично, готовится быстро и всегда первым исчезает со стола, особенно если в основе нежная начинка и хрустящий багет. Фудблогер Радостина Ксения поделилась рецептом запеченных бутербродов с крабовыми палочками — вариантом, который идеально вписывается в рождественское и новогоднее меню.

Ингредиенты Багет 150 г Крабовые палочки 150 г Намазка "Икорка" с лососем 2 ст. л. Твердый сыр 50 г Майонез 3 ст. л. Соус терияки кунжут

Приготовление

Крабовые палочки разделите на волокна с помощью вилки. Добавьте майонез, намазку «Икорка» и натертый сыр. Тщательно перемешайте до однородной, кремовой консистенции. Багет нарежьте ломтиками, равномерно намажьте начинкой. Выложите бутерброды на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5-10 мин, до румяной корочки. Перед подачей полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.

Подавайте теплыми — именно тогда сыр тянется, а аромат максимально раскрывается

Запеченные бутерброды с крабовыми палочками — это пример того, как из простых ингредиентов создать закуску, достойную праздничного стола.