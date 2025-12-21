- Дата публикации
Запеченные бутерброды с крабовыми палочками: рецепт праздничной закуски
Когда до праздничного стола остаются считанные дни, а хочется удивить гостей чем-то одновременно простым, эффектным и очень вкусным, на сцену выходят запеченные бутерброды.
Это тот самый формат закуски, который выглядит празднично, готовится быстро и всегда первым исчезает со стола, особенно если в основе нежная начинка и хрустящий багет. Фудблогер Радостина Ксения поделилась рецептом запеченных бутербродов с крабовыми палочками — вариантом, который идеально вписывается в рождественское и новогоднее меню.
Ингредиенты
- Багет
- 150 г
- Крабовые палочки
- 150 г
- Намазка "Икорка" с лососем
- 2 ст. л.
- Твердый сыр
- 50 г
- Майонез
- 3 ст. л.
- Соус терияки
-
- кунжут
-
Приготовление
Крабовые палочки разделите на волокна с помощью вилки.
Добавьте майонез, намазку «Икорка» и натертый сыр. Тщательно перемешайте до однородной, кремовой консистенции.
Багет нарежьте ломтиками, равномерно намажьте начинкой.
Выложите бутерброды на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5-10 мин, до румяной корочки.
Перед подачей полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.
Подавайте теплыми — именно тогда сыр тянется, а аромат максимально раскрывается
Запеченные бутерброды с крабовыми палочками — это пример того, как из простых ингредиентов создать закуску, достойную праздничного стола.