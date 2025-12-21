ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Запеченные бутерброды с крабовыми палочками: рецепт праздничной закуски

Когда до праздничного стола остаются считанные дни, а хочется удивить гостей чем-то одновременно простым, эффектным и очень вкусным, на сцену выходят запеченные бутерброды.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
Запеченные бутерброды с крабовыми палочками tiktok.com_@radostina_ksenia_

Запеченные бутерброды с крабовыми палочками tiktok.com_@radostina_ksenia_

Это тот самый формат закуски, который выглядит празднично, готовится быстро и всегда первым исчезает со стола, особенно если в основе нежная начинка и хрустящий багет. Фудблогер Радостина Ксения поделилась рецептом запеченных бутербродов с крабовыми палочками — вариантом, который идеально вписывается в рождественское и новогоднее меню.

Ингредиенты

Багет
150 г
Крабовые палочки
150 г
Намазка "Икорка" с лососем
2 ст. л.
Твердый сыр
50 г
Майонез
3 ст. л.
Соус терияки
кунжут

Приготовление

  1. Крабовые палочки разделите на волокна с помощью вилки.

  2. Добавьте майонез, намазку «Икорка» и натертый сыр. Тщательно перемешайте до однородной, кремовой консистенции.

  3. Багет нарежьте ломтиками, равномерно намажьте начинкой.

  4. Выложите бутерброды на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5-10 мин, до румяной корочки.

  5. Перед подачей полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.

Подавайте теплыми — именно тогда сыр тянется, а аромат максимально раскрывается

Запеченные бутерброды с крабовыми палочками — это пример того, как из простых ингредиентов создать закуску, достойную праздничного стола.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie