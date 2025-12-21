Ученые объяснили, реально ли просверлить туннель с одной стороны Земли и выйти с другой

Туннель / © Pexels

Реклама

Идея пробить тоннель от одной стороны Земли к другой — классический сюжет научной фантастики. Однако современная наука однозначно утверждает: реализация такого проекта невозможна из-за физических и технических ограничений.

Об этом говорится в материале научных исследований и геофизических наблюдений, пишет издание Live Science.

Самое глубокое, куда смог углубиться человек, — Кольская сверхглубокая скважина в России, достигшая 12 263 метров. Там обнаружили насыщенные водой породы и метаморфический гранит, что противоречило ожиданиям ученых.

Сегодня Китай начал бурение 10-километровой шахты, но даже это лишь часть пути: толщина континентальной коры достигает 30 км, а океанической — около 7 км, что добавляет логистических сложностей.

Реклама

Основные преграды — огромное давление и высокая температура. Давление увеличивается на одну атмосферу каждые три метра. Возле ядра планеты оно настолько высоко, что обычные вещества превращаются в «атомный бульон». Температура внешнего ядра достигает 5 200°C, что делает охлаждение инструментов физически невозможным.

К слоям Земли относятся ядро, мантия, кора, астеносфера, литосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера.

Если предположить существование материалов, которые выдерживают температуру Солнца, внутреннее ядро Земли — массивная твердолитая сфера из никеля и железа — станет следующим препятствием. На ее центре любой объект оказался бы в состоянии невесомости, а после пересечения точки центр тяжести начал бы «тянуть» в обратном направлении. Ученые однозначно отмечают: тоннель через Землю невозможен не из-за технических ограничений или финансирования, а из-за фундаментальных свойств материи и законов физики.

Напомним, ранее мы писали о том, что астронавты рассказали, что чувствуют после выхода в космос и чем он пахнет.