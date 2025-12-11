Что приготовить на Рождество заранее

Сегодня, когда длительные отключения света стали частью жизни, важно продумывать заранее праздничное меню. Очень часто в день праздника, будь то сочельник или Рождество, просто не хватает ни времени, ни возможностей, чтобы долго возиться у плиты.

Именно поэтому следует продумать и подготовить все, что возможно к празднику заранее. Таким образом, можно значительно снизить уровень стресса, ощутимо сэкономить силы и, что самое главное, в полной мере сохранить радостное праздничное настроение.

Что и когда приготовить на Рождество заранее

1. Кутья из пшеницы с маком и сухофруктами

Кутья, являющаяся древним символом изобилия, бессмертия и связи поколений, является незаменимым блюдом на праздничном столе во время сочельника или Рождества. Ее традиционное приготовление заранее не только удобно, но и необходимо для достижения идеального вкуса. Все основные составляющие — пшеничное зерно, мак, мед и вода — можно подготовить за один-два дня до празднования.

Зерно для основания, желательно целую шлифованную пшеницу, следует замочить на ночь, чтобы значительно сократить время варки. Мак после запаривания кипятком нужно обязательно растереть в макитре или измельчить блендером, чтобы он выпустил свое ароматное «молочко», которое придаст блюду кремовой текстуры и выразительного орехового аромата. Непосредственно перед подачей все подготовленные компоненты, включая сухофрукты (например, изюм или курагу) и грецкие орехи, только смешиваются.

Важно, что кутья, настоянная в течение определенного времени, приобретает еще большую глубину вкуса: зерна становятся более мягкими, мед полностью растворяется, добавляя насыщенную сладкую ноту, а все ароматы гармонично сочетаются.

2. Традиционный компот

Узвар — напиток из сушеных фруктов — является не только отличным источником витаминов зимой, но и приятно освежает и согревает в холодные зимние вечера. Его очень просто и фактически сварить заблаговременно. Напиток значительно набирает свой аромат и насыщенность, если его настоять определенное время, часто становясь даже лучше на второй день после варки, поскольку фрукты максимально отдают свой вкус и полезные вещества. В состав классического компота обычно входят сушеные груши (особенно лесные, придающие дымный аромат), яблоки, сливы и вишни. Узвар очень удобно иметь под рукой на праздничном столе, поскольку он идеально дополняет и балансирует вкус разнообразных соленых и жирных блюд, способствуя лучшему пищеварению.

3. Постный борщ с вяленой грушей

Постный борщ с вяленой грушей — идеальное первое блюдо, которое очень удобно приготовить заранее. Уже через день-два после варки его вкус становится заметно более глубоким и насыщенным, поскольку ингредиенты «обмениваются» вкусами, что только улучшает впечатление от блюда. Вяленая груша придает особую пикантную нотку дымку и сладковато-кислую нотку, которая прекрасно контрастирует со свеклой.

Поскольку борщ готовится для постного стола, часто получает насыщенность не от мясного, а от грибного отвара. Сам борщ имеет яркий цвет, приятный аромат, напоминающий об осени, и празднично выглядит торжественно, демонстрируя, как из простых ингредиентов можно создать что-то особенное.

4. Вареники с картофелем и брынзой

Вареники считаются одним из самых уютных и любимых украинских блюд, а их заблаговременное приготовление упрощает праздничную логистику. Если их приготовить и заморозить заранее, они станут настоящими спасителями для праздничного ужина, когда времени на лепку не останется.

Вы можете слепить большую порцию теста и начинки за несколько дней до рождества и заморозить. Для этого блюда часто готовят заварное тесто на кипятке, которое остается эластичным даже после глубокой заморозки и меньше рвется при варке.

Чтобы вареники не слиплись, что является риском в случае непредсказуемого отключения света, замораживайте их на поддоне или доске, выложив в один слой, присыпанный мукой, а затем перекладывайте в пакеты для компактного хранения. Использование брынзы, в отличие от обычного творога, придает начинке пикантную соленость.

5. Маринованные голубцы с морковью по-корейски

Маринованные голубцы представляют собой великолепную, пикантную закуску, которую можно полностью подготовить раньше и подать к столу холодной. Хотя приготовление самого блюда занимает некоторое время, именно процесс маринования обеспечивает им очень приятный вкус и является ключевым этапом. Для этого блюда часто используют квашеную или маринованную капусту, придающую дополнительную кислинку и хрусткость.

Капуста становится нежной, но остается при этом хрустящей, а постная начинка из риса, обжаренной моркови и лука приобретает пикантный, немного острый вкус от маринада, содержащий уксус, чеснок и восточные специи.

Если выложить голубцы в банке или герметичный контейнер, они будут созревать несколько дней, что усиливает вкусовой обмен. Перед праздничным столом останется открыть и подать готовое блюдо.

6. Сельдь в сухом маринаде

Сельдь в сухом маринаде — это простое, но очень удобное блюдо, которое легко подготовить заранее для рождественского стола. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов: только соль, сахар, перец и качественная, желательно жирная, свежемороженая сельдь.

В сухом маринаде (смешанная смесь соли и сахара) рыба хорошо пропитывается за 24-48 часов в зависимости от размера кусков и не требует много времени на финальную подготовку. Такая сельдь станет идеальной самостоятельной закуской, если ее нарезать, полить маслом и украсить кольцами лука, или прекрасной основой для разнообразных салатов и бутербродов.

7. Хе из рыбы по-корейски

Хе из рыбы — это пикантное, ароматное и острое блюдо корейской кухни, которое по сути является холодной закуской из маринованной рыбы. Эта пикантная и ароматная закуска отлично подходит для зимних праздников, поскольку время настаивания является обязательным условием для приготовления пищи.

Кушанье обязательно должно настояться для полного раскрытия вкуса, поэтому приготовить его заранее — это наиболее удачная идея. Для хе используют морскую или речную рыбу, которую подвергали качественной заморозке, например, филе судака, толстолобая или даже лосося, кроме классической щуки. Рыба готовится благодаря мариновке в большом количестве уксуса, который денатурирует белки, а добавление горячего масла в специи, такие как кориандр и паприка, помогает максимально раскрыть их аромат.

Хе должно мариноваться не менее шести-восьми часов, очень хорошо хранится в холодильнике и со временем настаивание лишь приобретает вкус, становясь богаче.

8. Запеченная ветчина

Ветчина является одним из самых простых и вкусных мясных блюд, которую чрезвычайно удобно приготовить заранее и подать холодной как изысканную нарезку. Она получается аппетитной, сочной, а главное хорошо хранится в холодильнике.

Чтобы мясо получилось максимально нежным, его следует предварительно вымочить в солевом растворе в течение шести-восьми часов, а затем слегка отварить. Только после этого можно приступать к запеканию до готовности, контролируя внутреннюю температуру с помощью кулинарного термометра (70C — 75C).

Для создания золотистой хрустящей корочки используйте горчицу или соус с добавлением меда или сахара, но наносите глазурь ближе к концу выпекания, чтобы она не подгорела. В день праздника ветчину можно просто подать холодной после того, как она «отдохнет» под фольгой.

9. Паштет из куриной печени с кагором

Паштет из куриной печени с фенхелем и кагором — изящная закуска, которую можно сделать за день или два до праздничного застолья. Он обладает невероятно нежной текстурой, приятным пряным ароматом благодаря фенхелю и тонким, виноватым вкусом, который обеспечивает кагор, добавленный к печени во время тушения. Для получения совершенно гладкой смеси паштет советуют перетереть через сито либо дважды пробить блендером, добавив сливочное масло для нежности. Такой паштет, поверхность которого можно залить растопленным маслом для хранения, станет отличным дополнением к рождественскому столу, особенно если его щедро смазать на хрустящие хлебцы или тосты.

10. Крученики из свинины с черносливом

Крученики — это сытное и вкусное мясное блюдо, которое выглядит по-праздничному торжественно, но в то же время не сложно в приготовлении. Кроме того, их можно полностью приготовить за несколько дней вперед.

Для приготовления используют свиной биток, нарезанный тонкими отбитыми пластами, а черносливовую начинку часто дополняют грецкими орехами и специями. Крученики тушат в сметанном или грибном соусе, что делает их сочными и идеальными для разогрева.

В день праздника достаточно будет только разогреть их — и на столе уже будет стоять ароматное и сочное мясное блюдо, которое отлично подходит с разнообразным гарниром.

11. Холод из свинины и курицы

Холодец, или драгли, как его называют в некоторых регионах, является одним из самых традиционных блюд, которые всегда готовят заранее, поскольку он требует длительного времени на застывание. Еще с древности он занимал особое, почетное место на зимнем праздничном столе. Аромат наваристого мясного бульона, который варится на очень медленном огне не менее 4-6 часов (часто добавляют свиные ножки для коллагена), является неотъемлемой частью украинских кулинарных традиций.

Для прозрачности бульона после варки нужно аккуратно процедить через несколько слоев марли. Подавать студень рекомендуется с классическими острыми дополнениями — горчицей и хреном, — ведь именно их острота лучше всего балансирует насыщенный вкус блюда.

12. Медовщик

Медовник — торт, не требующий особого случая, но на Рождество становится особенно символичным, воплощая тепло и домашний уют. Он идеально подходит для заблаговременного приготовления, поскольку его ароматные лепешки, испеченные на водяной бане, должны хорошо пропитаться кремом, чаще всего сметанным или заварным. Медовник, который настаивается в холодильнике в течение суток, становится вкуснее и мягче. Его легко хранить в холодильнике несколько дней, и, что немаловажно, с каждым днем настаивания он становится только вкуснее, позволяя насладиться его нежным вкусом во время рождественского чаепития.