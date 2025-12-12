Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что любые переговоры о прекращении российско-украинской войны должны завершиться действительно надежным соглашением, которое будет включать юридические и материальные гарантии для Украины.

Об этом он сообщил в своем X.

Мерц отметил, что решения по миру должны учитывать также интересы безопасности Европейского Союза, который непосредственно пострадает от любой потенциальной нестабильности на Востоке.

"Не должно быть мира ценой интересов ЕС или НАТО, и никакого мира, согласованного над нашими председателями", - подчеркнул канцлер.

Он подчеркнул, что позиция Германии остается неизменной: Европа должна быть полноценным участником принятия решений, касающихся ее безопасности, даже при условии, что ключевую роль в переговорах играет администрация Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Путин пытается представить российскую экономику как способную поддерживать длительную войну в Украине, чтобы подкрепить текущие заявления России о якобы неизбежности победы .

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс является «следующей целью России», и призвал немедленно готовиться к дальнейшей напряженности и эскалации .