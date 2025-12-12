ТСН у соціальних мережах

Політика
62
1 хв

Мерз розповів, без чого мир в Україні не буде бути тривалим та стійким

Мерц повторив принципову позицію Берліна щодо параметрів завершення російсько-української війни.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що будь-які перемовини про припинення російсько-української війни мають завершитися «справді надійною» угодою, яка включатиме юридичні та матеріальні гарантії для України.

Про це він повідомив у своєму X.

Мерц зазначив, що рішення щодо миру повинні враховувати також безпекові інтереси Європейського Союзу, який безпосередньо постраждає від будь-якої потенційної нестабільності на Сході.

«Не має бути миру ціною інтересів ЄС чи НАТО, і ніякого миру, погодженого над нашими головами», — наголосив канцлер.

Він підкреслив, що позиція Німеччини залишається незмінною: Європа повинна бути повноцінним учасником ухвалення рішень, які стосуються її безпеки, навіть за умов того, що ключову роль у переговорах відіграє адміністрація Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна підтримувати тривалу війну в Україні, щоб підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс є «наступною ціллю Росії», і закликав негайно готуватися до подальшої напруженості та ескалації.

62
