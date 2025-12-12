Війна в Україні / © Associated Press

Росія намагається здобути контроль над частиною Донеччини дипломатичним шляхом, оскільки повноцінний військовий наступ на цьому напрямку буде надзвичайно складним і тривалим.

Про це в етері Еспресо повідомив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

«Ворог не дарма шукає будь-які компромісні варіанти, щоб шляхом дипломатичного треку отримати контроль над міською агломерацією, що включає Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Бо очевидно, що для російського генерального штабу цей процес буде розтягнутий навіть не на місяці, а на роки, аби здолати наш спротив там», — зазначив він.

Експерт наголосив, що навколо цих населених пунктів із 2014 року були створені масштабні інженерні фортифікації, які стануть серйозною перешкодою для просування окупантів. Додатково ситуацію для ворога ускладнюють великі промислові зони та висотна забудова, що суттєво обмежують маневри техніки й живої сили.

За словами Селезньова, розмови про те, що Україна має поступитися цими територіями чи погодитися на демілітаризовану зону, є абсолютно безпідставними.

«Історія про те, що ми маємо поступитися цими територіями, — це маячня. Щойно ми відведемо війська, ворог окупує цю територію», — підкреслив він.

Військовий експерт нагадав, що між 2014 і 2022 роками Україна уклала з росіянами понад два десятки перемир’їв, але РФ порушувала їх майже відразу після оголошення.

«Довіряти росіянам — себе не поважати. Тому вважати, що РФ буде дотримуватися слова, яке вони дають Трампу, — не варто», — зауважив він.

На думку Селезньова, єдиний реальний спосіб зупинити російську армію — це сила української зброї. Тому питання так званих «буферних» чи «санітарних» зон досі залишаються лише предметом дискусій, і навряд чи тут можливий будь-який компроміс.

Раніше повідомлялося, що Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна підтримувати тривалу війну в Україні, щоб підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс є «наступною ціллю Росії», і закликав негайно готуватися до подальшої напруженості та ескалації.