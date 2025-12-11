ТСН у соціальних мережах

Пес із найдовшим язиком у світі: який він має вигляд (фото)

Собаці вдалося стати справжньою зіркою родини та привернути увагу сусідів і туристів.

Собака із найдовшим язиком у світі

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Оззі, суміш французького бульмастифа, став справжньою зіркою родини Пік з Оклахома-Сіті, США, завдяки своєму неймовірно довгому язикові. З його посмішкою та звичкою стрибати, як кенгуру, собака ідеально вписався у веселу сімейну атмосферу — і тепер потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на офіційному сайті GWR.

2025 року Оззі встановив рекорд за найдовший язик серед живих собак — його довжина становить 19,89 см. Зазвичай язик звисає з боку рота або допомагає йому ловити іграшки та злизувати їжу. Рекорд побив попереднє досягнення собаки Рокі з Іллінойсу (12,7 см), а також рекорди серед людей: у жінок (Шанель Таппер — 9,75 см) та чоловіків (Нік Стоберл — 10,1 см).

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Власниця собаки, Анджела Пік, розповіла, що сім’я дізналася про рекорд під час звичайного візиту до ветеринара для стрижки кігтів. Ветеринари виміряли язик від кінця морди до кінчика — і виявили його рекордну довжину.

«Він завжди мав язик, що стирчить із рота, ще від народження», — пояснила Анджела. За її словами, зі здоров’ям Оззі все гаразд: зуби й загальний стан тіла перевіряли декілька разів.

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Попри гігантський язик, Оззі рідко користується ним для поцілунків чи «прибирання» крихт. «Він підходить до нас і трется носом, показуючи любов, але не лиже багато речей», — сміється Анджела. Мастиф воліє гратися у дворі, їздити в машині та стрибати вгору-вниз, коли збуджений.

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Щодня Оззі споживає приблизно півлітра корму для собак з високою активністю, що допомагає підтримувати здорову вагу та енергійність. Його величезний язик постійно привертає увагу перехожих, спричиняючи усмішки у дітей і дорослих. Анджела зазначила, що сім’я надзвичайно щаслива, що світ дізнався про унікальний талант їхнього улюбленця.

