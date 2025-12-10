Названі авто, які ідеально підходять для водіїв-початківців - перелік марок

Mazda 3 / © Pixabay

До переліку найкращих бюджетних та якісних автомобілів для водіїв-початківців увійшло 13 моделей, які поєднують доступну ціну, високий рівень безпеки та сучасне оснащення.

Про це пише видання SlashGear.

Як повідомив автор дослідження Ілеріолувакіє Тубі, підбірка автомобілів здійснювалася на основі аналізу даних з авторитетних ресурсів, включаючи J.D. Power, Cars.com та Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA). До уваги бралися надійність, вартість експлуатації, безпека, доступність технологій і рівень комфорту.

Зазначається, що сучасні бюджетні автомобілі дедалі частіше оснащуються функціями, які раніше були доступні лише у топових комплектаціях. Серед таких рішень — сенсорні дисплеї, камери заднього огляду, системи запобігання зіткненням, асистенти утримання смуги руху та економічні силові установки. Автор наголошує, що багато моделей зберігають високу залишкову вартість, що знижує ризики для власників.

До списку рекомендованих автомобілів увійшли

1. Honda Civic

Модель має багаторічну репутацію надійного авто, здатного долати великі пробіги. Версія 2025 року оснащена сучасними системами допомоги водію, сенсорними дисплеями та широким вибором комплектацій. Ціна нового авто стартує від $24 250.

2. Toyota Corolla

Одна з найбільш продаваних моделей у світі, відома високою надійністю. Актуальне покоління пропонує сучасний дизайн, гібридні версії, розширений пакет електронних помічників та стартову ціну від $22 725.

3. Mazda 3

Модель стала популярною завдяки поєднанню доступності та преміального оснащення. У базі автомобіль має 8.8-дюймовий дисплей, системи безпеки та якісну обробку салону. Ціна — від $24 550.

4. Hyundai Elantra

Має десятирічну гарантію на силовий агрегат і пропонує широкий набір стандартних функцій, включаючи системи утримання смуги та автоматичне екстрене гальмування. Вартість — від $23 025.

5. Kia Soul

Компактний хетчбек із простором салоном, економічним двигуном і розширеною гарантією. Оснащення включає сенсорні дисплеї, асистенти водіння та систему запобігання зіткненням. Початкова ціна — від $20 490.

6. Nissan Sentra

Модель із тривалою історією виробництва та збалансованою вартістю обслуговування. Нові версії оснащені системою Safety Shield 360 та сучасними мультимедійними функціями. Ціна — від $23 845.

7. Ford Focus

Автомобіль із широкою історією продажів та великим вибором на вторинному ринку. Моделі останніх років виробництва пропонують широкий набір електронних систем, включаючи паркувальні асистенти та камери заднього виду.

8. Toyota Yaris

Компактний автомобіль із відмінною репутацією та низькими витратами на обслуговування. Модель пропонується у різних роках виробництва з широким діапазоном цін на вторинному ринку.

9. Honda Accord

Седан середнього класу із високим рівнем комфорту та сучасними технологіями безпеки. Вартість нової моделі починається від $28 295.

10. Toyota Camry

Модель із багаторічним лідерством з продажів у США, відома довговічністю та високим відсотком збереження вартості. Нова версія стартує з $29 000.

11. Mazda MX-5 Miata

Легкий спортивний родстер із заднім приводом та акцентом на драйверській динаміці. Ціни варіюються від $29 830 до $37 435 залежно від комплектації.

12. Toyota Prius

Гібридний автомобіль, що пропонує високий рівень економічності та сучасні системи безпеки. Стартова ціна 2026 року — $28 550. Модель відома довгим строком служби та високою залишковою вартістю.

13. Hyundai Kona

Компактний кросовер, який отримав високу оцінку у рейтингах безпеки й продаваності. Моделі зберігають до 57,8% вартості через п’ять років експлуатації. Початкова ціна — $25 350.

Автор дослідження зазначає, що автомобілі з цього списку є оптимальним вибором для водіїв-початківців завдяки поєднанню вартості, надійності та доступності сучасних технологій.

