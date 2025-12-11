Відведення військ з Донбасу за американським сценарієм: чим небезпечний план

Війна в Україні / © Associated Press

У мирному плані США пропонується, щоб відведення військ із демілітаризованих територій здійснювала лише Україна, тоді як російській стороні аналогічних вимог не ставлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За планом, Україна має вивести війська з 25% Донеччини та залишків Луганщини — ключових для оборони територій, які мають велике стратегічне та політичне значення. Це регіон, який місцеві називають Донбасом, історично важливий як промисловий центр із шахтами та металургійними заводами.

Як зазначають експерти, такий відвід дає Кремлю можливість без бою отримати контроль над укріпленими містами Донбасу — Покровськом, Краматорськом, Слов’янськом, Дружківкою та Константинівкою. 2025 року Україна витратила понад мільярд доларів на зміцнення цієї території.

США пропонують створити "нейтральну демілітаризовану зону", однак її планують формувати після того, як Україна виведе війська. При цьому зона буде формально вважатися територією РФ, хоча там, за задумом американців, не буде російських військ. Для України це неприйнятно, оскільки така схема створює ризик замороженого конфлікту і нової війни.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, зазначає, що в плані немає чіткого визначення поняття "демілітаризована зона". Неясно, чи йдеться про повний відвід сил, чи лише про відстань від лінії фронту, а також як контролюватиметься присутність безпілотників та артилерії на цих територіях.

Експерти наголошують, що здача українських територій без бою буде надзвичайно ризикованою, оскільки російська сторона навряд чи обмежиться Донбасом. Александра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру, підкреслює, що для Путіна Донбас — лише частина ширшої стратегії відновлення впливу Росії в Європі.

Президент України Володимир Зеленський залишається непохитним щодо недопустимості здачі Донбасу, і більшість аналітиків підтримують його позицію, вказуючи на ризики для безпеки та територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ проаналізували оновлений “мирний план Трампа”, який виявився переробленою версією російських “28 пунктів”. Зі справді принципових антиукраїнських положень звідти прибрали лише одне — пункт про амністію всім учасникам війни.