Голова Єврокомісії закликала Трампа «не втручатися в європейську демократію»

Урсула фон дер Ляєн та Дональд Трамп / © Associated Press

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко розкритикувала положення нової Стратегії національної безпеки США, вважаючи, що вони можуть завдати шкоди європейській демократії.

Про це повідомляє Politico.

«Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію… Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати», — заявила фон дер Ляєн у своєму виступі.

У матеріалі зазначається, що у Стратегії нацбезпеки США йдеться про можливе «цивілізаційне руйнування» Європи в найближчі 20 років, а також міститься критика дій ЄС, спрямованих проти ультраправих партій. Автори документа назвали такі заходи «політичною цензурою», що викликало захоплення серед європейських ультраправих, зокрема прем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також у Росії.

Фон дер Ляєн підкреслила, що такі тези лише підтверджують необхідність реалізації ініціативи «Щит демократії», спрямованої на посилення боротьби з іноземним втручанням у вибори та онлайн-простір.

Вона також наголосила, що Європейський Союз має «пишатися собою та своєю силою» та не реагувати на зовнішні оцінки, які принижують ЄС. Її заяви про захист єдності й європейських цінностей викликали тривалі оплески залу.

Раніше повідомлялося, що президент США провів напружену телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії, під час якої закликав їх змусити українського президента погодитись на значні територіальні втрати та обмеження чисельності армії.

Ми раніше інформували, що у великій геополітиці формується небезпечний для Києва та Брюсселя тандем. Диктатор Путін знайшов «ключик» до Дональда Трампа та його спецпосланця Стіва Віткоффа — це гроші та бізнес.