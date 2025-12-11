"Трамп надзвичайно розчарований": у Білому домі різко висловилися про затягування перемовин

Каролін Левітт / © Associated Press

У Білому домі заявили, що президент Дональд Трамп «ндзвичайно розчарований» обома сторонами війни між Росією та Україною.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, передає Clash Report.

За словами представниці адміністрації, Трамп критично ставиться до нинішнього стану справ.

«Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі лише заради зустрічей. Він не хоче більше розмов. Він вимагає дій, щоб ця війна закінчилася», — заявила прессекретарка.

Також додала, що адміністрація США витратила чимало часу на проведення переговорів.

«Адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі з росіянами, українцями та європейцями і на розмови з ними. Тож побачимо, що буде із зустрічами цими вихідними, і стежте за новинами», — підсумувала Кароліна Левітт.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати Америки прагнуть максимально швидко закінчити війну в Україні, проте умовних дедлайнів не було. Ймовірно, Дональд Трамп хотів би мати «повне розуміння» щодо фінальної угоди до Різдва.

Також президент України Володимир Зеленський не виключив, що війна може завершитися наступного року. Однак наголосив, що держава повинна мати значні запаси озброєння на складах як гарантію безпеки на майбутнє.